У Порошенко требуют увольнения советника Зеленского

Информация, предоставленная Андреем Ермаком послу Уильяму Тейлору, могла ввести в заблуждение американского дипломата. Об этом заявила во время брифинга в Верховной раде народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Народный депутат требует увольнения советника президента Зеленского Андрея Ермака, который, по мнению Фриз, фактически выполняет функции "теневого" министра иностранных дел и ведет переговоры с международными партнерами Украины.

"Советник президента Зеленского по международным вопросам господин Ермак является человеком, который полностью ретранслирует российские месседжи. Я не знаю, имел ли он директивы от Зеленского, чтобы говорить такие вещи, но именно он пытается дискредитировать Украину на международной арене, ведь пытается донести от официальной украинской власти позицию о том, что у нас происходит не агрессия РФ, а гражданский конфликт", – подчеркнула Фриз.