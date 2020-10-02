У Порошенко требуют созвать сессию Рады из-за расходов Фонда борьбы с COVID-19

Фото: Артур Герасимов (РБК-Украина)

Партия "Европейская солидарность" требует срочно собрать заседание Верховной рады и заслушать отчет об использовании средств из Фонда по борьбе с COVID-19, а также начать уголовные производства относительно разворовывания средств этого фонда.

Об этом заявил сопредседатель фракции Артур Герасимов на брифинге.

Врачи из регионов Украины, которые тоже приняли участие в брифинге, подтвердили катастрофическую ситуацию с развитием пандемии.

Герасимов напомнил, что в начале эпидемии парламент выделил правительству 65 миллиардов гривен на борьбу с ковидом.

"Было очень грустно смотреть на выводы Счетной палаты, министерства финансов, других государственных учреждений в отношении использования фонда. Знаете, сколько закуплено аппаратов искусственной вентиляции легких из фонда по борьбе с ковидом? Ноль. Знаете, сколько закуплено оборудование для обустройства приемных отделений опорных больниц? Ноль. Все говорили о доплатах врачам. Но вы знаете сколько использовано и выплачено этих доплат? 5% от того, что запланировано", - заявил Герасимов.

Он также отметил, что в Украине до сих пор самое маленькое в Европе количество тестирований.

"65 миллиардов гривен, которые были выделены парламентом больше чем полгода назад, хватило бы на то, чтобы сделать более 80 миллионов тестов. При уровне 80 тысяч тестов в сутки, что достаточно с точки розу специалистов для нашей страны, нам бы хватило на более чем тысячу дней. То есть почти на три года. Но этого нет", - подчеркнул депутат.

"Европейская солидарность" требует срочно собрать сессию парламента, чтобы получить отчет об использовании средств из фонда и отчет правоохранителей в отношении законности расходов средств из фонда.

Напомним, ранее Петр Порошенко призвал власть тратить средства Фонда борьбы с COVID-19 по назначению. Он также призвал прекратить перекладывать ответственность на местные органы власти, врачей и граждан.