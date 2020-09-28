У Порошенко требуют создать ВСК по делу "вагнеровцев" на заседании 29 сентября

Фото: Артур Герасимов (eurosolidarity.org)

"Европейская солидарность" требует на ближайшем заседании Верховной рады Украины создать временную следственную комиссию по расследованию дела "вагнеровцев".

Об этом на заседании согласительного совета заявил сопредседатель фракции Артур Герасимов, передает сайт политсилы.

"Украинцы, в первую очередь, родственники погибших героев, требуют знать всю правду: почему преступники избежали наказания? "Европейская солидарность", согласно 223 статье Регламента, требует немедленно рассмотреть петицию и принять решение о создании ВСК уже завтра, 29 сентября", - заявил Герасимов.

Он также выразил соболезнования по поводу трагедии самолета под Чугуевом и напомнил, что среди погибших был Александр Скочков, сын погибшего под Луганском в результате теракта российских наемников в 2014 году.

"Европейская солидарность" выражает искренние соболезнования семьям погибших в страшной авиакатастрофе военного самолета АН-26 над Харьковом. Среди погибших курсантов был двадцатилетний Александр Скочков, сын капитана Игоря Скочкова, который был штурманом сбитого над Луганском летом 2014 года ИЛ-76. Напомню, виновные в этом теракте российские наемники должны были еще летом оказаться за решеткой", - сказал Герасимов.

Напомним, ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что ГБР открыло несколько дел за срыв возможной сделки по "вагнеровцам".

Речь идет об инциденте в июле-августе 2020 года, когда в Беларуси задержали более 30 боевиков частной военной компании Вагнера", которых, несмотря на позицию Украины, выдали российской стороне.

Как писало РБК-Украина, ранее петиция с требованием создать парламентскую ВСК по делу "вагнеровцев" собрала необходимые 25 тысяч голосов.