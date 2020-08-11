У Порошенко требуют от власти провести расследование фактов хищения средств из Приватбанка

Фото: отделения Приватбанка (РБК-Украина)

"Европейская солидарность" требует от власти дать правовую оценку этим фактам

Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки от имени правительства США официально обвинило бывших владельцев Приватбанка в масштабных хищениях средств клиентов этого учреждения и отмывании их в разных странах мира. Власть должна дать оценку этим фактам и обеспечить беспристрастное расследование и возврат средств в Украину. Об этом говорится в заявлении партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" на официальном сайте. "В ряде мировых СМИ вполне справедливо акцентировано внимание на прямой связи Игоря Коломойского и Владимира Зеленского. Украинская власть делает тем временем вид, будто не замечает международного скандала, связанного с заявлением Минюста США. Но замять его уже не получится - слишком большой резонанс", - говорится на сайте политсилы.

В свою очередь, "Европейская солидарность" требует от президента, генерального прокурора, НАБУ, НАЗК и Госфинмониторинга:

пойти на полное и всеобъемлющее сотрудничество с американской системой правосудия в части ее обвинений в адрес Коломойского и его сообщников;

начать диалог с американской стороной с целью возвращения незаконно выведенных из ПриватБанка финансовых ресурсов, которые должны компенсировать затраты государства на защиту клиентов ПриватБанка от последствий мошеннических действий бывших его частных владельцев;

возбудить уголовные производства против Коломойского по эпизодам, которые касаются фактов финансовых махинаций, раскрытых американским правосудием;

раскрыть и нейтрализовать весь преступный спрут агентов влияния Коломойского в Офисе президента, Кабинете министров, судебной системе и правоохранительных органах, фракциях парламента, политических партиях, которые обещают "будущее" за счет более чем сомнительного происхождения средств Коломойского;

гарантировать независимость деятельности Национального банка Украины и отказ от политического преследования, начатого в угоду Коломойскому против тех, кто спас средства десятков миллионов вкладчиков, обеспечив национализацию ПриватБанка;

создать Временную следственную комиссию с жестким контролем со стороны оппозиции и общества за расследованием крупнейшей в истории Украины махинации с активами ПриватБанка.

Напомним, Министерство юстиции США в четверг 6 августа обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского "в воровстве миллиардов в банке, которым он некогда владел", и в их отмывании в США. Возбуждено соответствующее дело.

В свою очередь, Коломойский отрицает обвинения Министерства юстиции США в том, что он отмывал деньги "Приватбанка". Он утверждает, что все инвестиции в США делал из своих средств.

Ранее сообщалось, что Федеральное бюро расследований США провело обыски в офисе компании Optima Management Group, которую связывают с Коломойским.

Напомним, в мае 2020 года РБК-Украина писало, что в США расследуют дело против Коломойского, который подозревается в якобы отмывании выведенных из "Приватбанка" денег.

В частности, следствие изучает финансы олигарха, в том числе цепочку переводов в США через сеть оффшорных компаний. По данным следствия, за эти деньги был куплен роскошный отель на 484 номера в Кливленде и 21-этажная офисная башня.