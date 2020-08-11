У Порошенко требуют от власти провести расследование фактов хищения средств из Приватбанка

"Европейская солидарность" требует от власти дать правовую оценку этим фактам
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки от имени правительства США официально обвинило бывших владельцев Приватбанка в масштабных хищениях средств клиентов этого учреждения и отмывании их в разных странах мира. Власть должна дать оценку этим фактам и обеспечить беспристрастное расследование и возврат средств в Украину.
Об этом говорится в заявлении партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" на официальном сайте.
"В ряде мировых СМИ вполне справедливо акцентировано внимание на прямой связи Игоря Коломойского и Владимира Зеленского. Украинская власть делает тем временем вид, будто не замечает международного скандала, связанного с заявлением Минюста США. Но замять его уже не получится - слишком большой резонанс", - говорится на сайте политсилы.
В свою очередь, "Европейская солидарность" требует от президента, генерального прокурора, НАБУ, НАЗК и Госфинмониторинга:
Напомним, Министерство юстиции США в четверг 6 августа обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского "в воровстве миллиардов в банке, которым он некогда владел", и в их отмывании в США. Возбуждено соответствующее дело.
В свою очередь, Коломойский отрицает обвинения Министерства юстиции США в том, что он отмывал деньги "Приватбанка". Он утверждает, что все инвестиции в США делал из своих средств.
Ранее сообщалось, что Федеральное бюро расследований США провело обыски в офисе компании Optima Management Group, которую связывают с Коломойским.
Напомним, в мае 2020 года РБК-Украина писало, что в США расследуют дело против Коломойского, который подозревается в якобы отмывании выведенных из "Приватбанка" денег.
В частности, следствие изучает финансы олигарха, в том числе цепочку переводов в США через сеть оффшорных компаний. По данным следствия, за эти деньги был куплен роскошный отель на 484 номера в Кливленде и 21-этажная офисная башня.