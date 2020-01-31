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У Порошенко требуют проверить расходы из госбюджета на поездку Зеленского в Оман

Новости » Политика     31.01.2020 - 13:48
У Порошенко требуют проверить расходы из госбюджета на поездку Зеленского в Оман
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Европейская солидарность" призывает Счетную палату осуществить проверку расходов президента

Фракция "Европейская солидарность" направила обращение к председателю Счетной палаты с требованием провести проверку расходов государственных средств в период заграничной поездки Владимира Зеленского в Оман. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

"С первого дня скандала вокруг отдыха Зеленского с семьей в Омане, Офис президента пытается замаскировать путешествие под "рабочий визит за собственный счет". Однако даже ярым сторонникам президента Зеленского трудно поверить, что он за свой счет взял в путешествие свою госохрану, служащих спецсвязи и защиты информации, ответственных за госпротокол, питание, связи с общественностью и других работников. Очевидно, большинство из сопровождения президента попали в Оман за средства налогоплательщиков", - говорится в обращении.

В партии отмечают, что последние социологические опросы показали, что украинцы не верят в версию с "рабочей" поездкой в Оман.

"Чтобы исключить злоупотребления властью со стороны президента, необходимо применять функцию парламентского контроля - единственный механизм для противодействия противоречивой информации о деталях президентского путешествия. Благодаря привлечению Счетной палаты, "Европейская солидарность" рассчитывает установить истинную цену отпуска Зеленского в Омане, чтобы вывести на чистую воду все коррупционные риски именно этой поездки", - отмечено в обращении.

Официальное обращение к председателю Счетной палаты Украины подписали 6 депутатов фракции "Европейская солидарность".

"Учитывая значительный общественный интерес, фракция ожидает неотложную проверку расходов государственного бюджета, в соответствии с требованиями действующего законодательства", - добавили в партии.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийПорошенко ПетрОманЕвропейская солидарность
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