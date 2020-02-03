У Порошенко требуют привлечения к ответственности фигурантов "пленок Трубы"

Фото: Аргур Герасимов (пресс-служба)

"Европейская солидарность" требует прекратить вмешательство власти в деятельность правоохранительных органов

Фракция "Европейская солидарность" требует от власти прекратить вмешательство в деятельность правоохранительных органов и проведение прозрачного конкурса руководства Государственного бюро расследований, а также привлечения к ответственности фигурантов так называемых "пленок Трубы". Об этом заявил сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов во время согласительного совета депутатских фракций и групп, передает корреспондент РБК-Украина.

"Начинается новая сессия Верховной Рады, а произвол Государственного, а скорее антигосударственного, бюро расследований продолжается. Назначение бывшего адвоката Януковича Александра Бабикова на должность первого заместителя директора ГБР - недопустимо, учитывая его конфликт интересов по делам Майдана. Показательно, что и конкурс, в котором якобы победил Бабиков, имел все признаки бутафорных", - сказал Герасимов.

Нардеп отметил, что "Европейская солидарность" требует от руководства ГБР объяснить действия своих подчиненных на профильном комитете и призвала предоставить слово представителям семей героев Небесной Сотни.

"Ко всем демократических сил парламента обратились семьи героев Небесной Сотни с просьбой передать обращение против этого назначения до руководства Бюро, которое их игнорирует. Однако народных депутатов совместно с семьями героев не пропустили в здание ГБР, чем грубо нарушили требования законодательства и Конституции. Для "особо талантливых" юристов, даже существует очень четкое толкование Конституционного суда по этому поводу. Но видимо как всегда законов в команде Зеленского и ГБР не читают. Такие действия ГБР - это очередной шаг к превращению Украины в тоталитарное государство", - подчеркнул парламентарий.

Кроме того, фракция требует вызвать директора ГБР Ирину Венедиктову на заседание профильного комитета, подчеркивая недопустимость искажения фактов Александром Бабіковим относительно его статуса в судебных делах против экс-президента Виктора Януковича.

"После огласки скандала, Бабиков собрал брифинг, на котором цинично солгал о своем статусе защитника в делах Януковича - его ложь опровергают официальные документы из судебных заседаний. В то же время спецназ ГБР, сняв с формы шевроны и фамилии, напомню, что именно в таком виде российская армия осуществляла агрессию, серьезно травмировал журналистку и участника Революции достоинства Татьяну Чорновол, которая пришла поставить острые вопросы бывшему адвокату Януковича", - добавил политик.

Герасимов напомнил, что независимая международная экспертиза подтвердила подлинность голоса экс-главы ГБР Романа Трубы на пленках, на которых предположительно представители Офиса президенту Богдан и Смирнов, инструктируют его в отношении политических преследований представителей оппозиции.

"На самом деле беспредел в ГБР началось с вмешательства офиса Зеленского в работу Бюро. Недавно аутентичность голоса Трубы (на так называемых "пленках Трубы" – ред.) подтвердили независимые международные эксперты с многолетним опытом работы в центре криминалистических исследований Министерства общественной безопасности в Канаде. Представляется, что ГБР превратилось в плацдарм антимайдану для наступления на достижение Революции Достоинства и ее активных участников", - сказал, добавляя, что фракция предлагает включить в повестку дня проект постановления №2649 о создании ВСК по расследованию фактов незаконного вмешательства Офиса президента в работу правоохранительных органов.