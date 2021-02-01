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У Порошенко требуют от ГБР объяснений относительно "фиктивного" офиса на Печерске

Киев, Понедельник 01 февраля 2021 16:22
У Порошенко требуют от ГБР объяснений относительно "фиктивного" офиса на Печерске
Фото: Артур Герасимов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В партии "Европейская солидарность" заявили, что Государственное бюро расследований (ГБР) имеет фейковый офис в Печерском районе столицы. Они требуют вызвать руководство бюро в Верховную раду для объяснений.

Об этом во время согласительного совета заявил сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов.

"На прошлой неделе посетил их полуразрушенное и пустое здание в Печерском районе, где якобы работает ведомство с годовым бюджетом в 2,5 млрд гривен. Позорная фальсификация руководства ГБР с фиктивным адресом, где все занесено снегом и где никого уже давно не было. Требуем вызвать руководство бюро для объяснений в Верховную раду", - заявил Герасимов.

Напомним, 29 января народные депутаты от "ЕС" Артур Герасимов и Владимир Арьев вместе с адвокатом Игорем Голованем пришли к зданию ГБР по адресу улица Панаса Мирного, 28. Именно сюда с конца 2020 года перенесли административный блок ГБР. Хотя здание заброшено, а по информации нардепов, нет даже договоров об электроснабжении.

Депутаты считают, что ведомство перенесли сюда, чтобы оставаться в Печерском районе и дела с ГБР передавать в Печерский суд, который "принимает нужные власти решения".

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Новости Украины Политика Артур ГерасимовГБРЕвропейская солидарность

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