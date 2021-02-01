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У Порошенка вимагають від ДБР пояснень щодо "фіктивного" офісу на Печерську

Київ, Понеділок 01 лютого 2021 16:22
У Порошенка вимагають від ДБР пояснень щодо "фіктивного" офісу на Печерську
Фото: Артур Герасимов (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У партії "Європейська солідарність" заявили, що Державне бюро розслідувань (ДБР) має фейковий офіс у Печерському районі столиці. Вони вимагають викликати керівництво бюро у Верховну раду для пояснень.

Про це під час погоджувальної ради заявив співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов.

"Минулого тижня відвідав їхню напівзруйновану і порожню будівлю в Печерському районі, де нібито працює відомство з річним бюджетом у 2,5 млрд гривень. Ганебна фальсифікація керівництва ДБР з фіктивною адресою, де все занесено снігом і де нікого вже давно не було. Вимагаємо викликати керівництво бюро для пояснень у Верховну раду", - заявив Герасимов.

Нагадаємо, 29 січня народні депутати від "ЄС" Артур Герасимов і Володимир Ар’єв разом з адвокатом Ігорем Голованем прийшли до будівлі ДБР за адресою вулиця Панаса Мирного, 28. Саме сюди з кінця 2020 року перенесли адміністративний блок ДБР. Хоча будівля занедбана, а за інформацією нардепів, немає навіть договорів про електропостачання.

Депутати вважають, що відомство перенесли сюди, аби лишатися у Печерському районі й справи з ДБР передавати до Печерського суду, який "ухвалює потрібні владі рішення".

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Новини України Політика Артур ГерасімовДБРЄвропейська солідарність

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