Порошенко требует от власти четкой позиции по "делу моряков" в Международном арбитраже

Лидер "Европейской Солидарности", народный депутат, пятый президент Украины Петр Порошенко считает важным обнародование официальной позиции Украины в Международном трибунале по делу против России об агрессии и задержании военных кораблей и их экипажей в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейской Солидарности", передает РБК-Украина.

"Год назад команда пятого президента Украины Петра Порошенко обеспечила предварительное решение в пользу Украины в деле против России об агрессии и задержании военных кораблей и их экипажей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге четко стал на сторону Украины, а его решение, опубликованное 25 мая 2019, заложило основу для привлечения России как страны-агрессора к международно-правовой ответственности. Но доведение дела до конца ложится на плечи нынешней власти", - заявил Порошенко.

Он также отметил, что лишь после того, как "в апреле обратил внимание на то, что нынешняя власть не очень озабочена этим вопросом", в МИД начали что-то делать.

"На днях Министерство наконец подаст меморандум с разъяснением позиции Украины в Специальный международный арбитраж. Арбитраж создан в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и на основе решения Гамбургском трибунала. Но усилий только дипломатов - мало. Это дело всего государства", - подчеркнул пятый президент.

Он также отметил, что международно-правовая позиция Украины существенно подрывает политически мотивированное дело.

"Действия украинского ГБР четко синхронизированы с Федеральной службой безопасности России. И ФСБ, и ГБР считают проход украинских кораблей украинским морем - уголовным преступлением. И если Россия уже ссылалась на позицию ГБР в ООН, то же ясно, что в арбитраже она так же примет этот пас от украинской власти", - предупредил Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" отметил, что главные советы и требования к власти - это профессиональные предложения, которые отвечают национальным интересам Украины.

"Во-первых. МИД должно подать в арбитраж качественно подготовленный меморандум. Должны требовать компенсации всех убытков, причиненных как государству Украина, так и морякам. Привлечение России к международно-правовой ответственности за агрессию против нашего государства на море", - считает Порошенко.

Во-вторых, добавляет Порошенко, уголовное дело по факту событий формально должен закрыть ГБР, а фактически - тот, кто его инспирировал.

"В-третьих. Ожидаем, что по случаю годовщины победы Украины в Международном трибунале по морскому праву в Гамбурге Владимир Зеленский нарушит обет молчания относительно ползучей аннексии Россией Азовского моря и Керченского пролива. И наконец обнародует свою позицию относительно преступных действий России против Украины в акватории Азова", - отметил Порошенко.

Пятый президент уверен, что четкая позиция главы государства очень важна.

"Она позволит дипломатам усиливать международное давление на российского агрессора и добиваться углубления азовского пакета санкций против Кремля, и использовать все имеющиеся инструменты и судебные инстанции для привлечения России к ответственности и восстановление справедливости", - резюмировал Порошенко.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал, на какой стадии находится процесс подачи меморандума Арбитражного трибунала по делу об захват в плен украинских моряков вблизи Керченского пролива.

Отметим, что Украина должна подать меморандум до 24 мая. Енин подчеркнул, что украинская сторона успеет это сделать вовремя.