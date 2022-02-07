Порошенко требует власть выделить 50 млрд гривен на армию

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призвал Верховную раду собрать внеочередное заседание и выделить деньги, необходимые для обеспечения ВСУ в условиях усиления русской угрозы.

Об этом Порошенко заявил во время брифинга в ВР.

"Надо срочно доукомплектовать все боевые бригады. Для этого нам нужно обеспечить адекватное денежное обеспечение, которое должно составлять не менее 25 тысяч гривен, а на передовой - 50 тысяч гривен. В общем на это необходимо 21 млрд грн", - заявил Порошенко.

Дополнительно к этому надо сократить срок контрактов, убежден Порошенко. Ветераны, отслужившие в конкретных частях, должны иметь возможность вернуться, имея достойное денежное обеспечение и заключив контракт именно на особый период.

"Вторая позиция - срочное наполнение стратегических резервов. Подчеркиваю, если бы это решение было принято тогда, когда мы предлагали - в ноябре, уже были бы завершены тендерные процедуры, закупка и комплектация складов, резервов", - констатирует Порошенко.

Он также призвал власть немедленно обеспечить армию горюче-смазочными материалами, вещевым имуществом, продуктами, медицинским, военным обеспечением.

"Евросолидарность" также призывает обеспечить софинансирование вместе с субъектами местного самоуправления процесса развертывания территориальной обороны.

"Выделить сейчас финансирование путем средств государственного бюджета 28 миллиардов на эти программы. И путем средств резервного фонда Кабинету министров уже сейчас предоставить 300 миллионов для развертывания этих работ. Это надо делать уже и сейчас", - убежден Порошенко.