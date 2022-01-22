"Интересы государства превыше всего": Порошенко призвал к единству ради Украины

"Очень своевременно и очень символично, что мы именно в День Соборности проводим форум, круглый стол с призывом и главным девизом "единство". Кто был в Фастове, может убедиться, что штабной вагон, где было подписано историческое соглашение об объединении УНР и ЗУНР, до сих пор мертво стоит на путях. Но идеи, которые были там задекларированы, эти идеи как никогда актуальны для сегодняшней Украины. Не трудно объединяться. И это не об украинцах - "где два украинца, там три гетмана", - отметил он.

Порошенко отметил, что гордится тем, что в 2014 году как верховный Главнокомандующий совместно с правительством во главе с Арсением Яценюком, совместно с парламентской коалицией, где объединились различные силы, 5 партий объединились в конституционное большинство, дали отпор российскому агрессору и де-факто сохранили государство.

"И сейчас надо просто повторить тот поступок. С другой стороны нам нельзя повторять ошибки предков. Когда внутренние распри уничтожили государство. "Все как один человек станьте плечом к плечу на оборону родного края от врагов наших" - слова Симона Петлюры на Софийской площади в январе 1919 года. Как лучше сказать, что сейчас нам надо делать?"- добавил пятый президент.

По его мнению, надо объединиться демократическим оппозиционным силам.

"Не ради лидерства, не под партийными зонтами, а ради и вокруг Украины. И этот символический акт тоже надо подписать уже и сейчас", - заверил Порошенко.

Он подтвердил, что за время войны мы открыли простые истины.

"Первая истина: тот кто не кормит свою армию - будет кормить другую. Вторая истина: хочешь мира-готовься к войне. Третья истина: как ни заглядывай в глаза и не плачь, Москва слезам не верит. И объединение этих трех истин - четвертая - это "прочь от Москвы", вместе в ЕС и НАТО. Это должна быть общей платформой, которая нас всех объединит", - подытожил пятый президент.