Порошенко требует провести закрытое совещание руководителей фракций с президентом

Ситуация на украинской границе остается опасной и требует применения всех мер безопасности.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко во время брифинга.
"Первоочередным на сегодняшний день является вопрос ситуации на границах, которая остается чрезвычайно опасной. Я предлагаю вам проанализировать, что власти делали последние две недели. Причем этот анализ сделан журналистами и аналитиками, за что я им очень благодарен. 31 октября и 1 ноября The Washington Post и другие влиятельные авторитетные издания сообщили об угрожающей концентрации российских войск у границы с Украиной, показав спутниковые изображения сооружений и соединений первой танковой армии западного военного округа. Через несколько часов 1 ноября министерство обороны и ГУ разведки Украины опровергает американских журналистов фразой, что 1 ноября дополнительной переброски российских подразделений в сторону государственной границы не было, скорее всего факты являются элементом специальных информационных психологических действий против Украины", - констатирует Порошенко.
Порошенко отметил, что американцы привели конкретные факты с указанием частей, подразделений, спутниковых данных.
"12 ноября Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об угрожающей концентрации и маневрах российских войск, утверждая, что американцы чрезвычайно озабочены движениями войск РФ. Я не могу сказать, что планировал российский президент, однако в связи с нынешней ситуацией мы помним, что было в 2014-м", - отметил Порошенко.
Политик добавил, что только позавчера власть признала угрозу со стороны российских войск. И оказалось, что у Украины есть все основания для беспокойства, поскольку российские маневры несут характер скрытого роста.
"Две недели украинские власти отрицали и врали, и после этого они хотят, чтобы наши союзники и наш народ им доверяли. Абсолютно похожая ситуация с ситуацией с "вагнеровцами". 16 месяцев украинские власти лгут об отсутствии этой операции. Сначала власть утверждала, что сделки не было, потом говорила, что это была не украинская операция, и вот дождалась того, что уже ведущие иностранные СМИ будут обнародовать эту позицию. Сначала это можно было объяснить как ошибку. На сегодняшний день иначе как измену квалифицировать это нельзя", - добавляет Порошенко.
Он также требует, чтобы в ближайшее время состоялась встреча руководителей фракций с президентом, где будут подняты вопросы угроз для национальной безопасности, ситуации по кризису в энергетике, с ковидом, с экономикой.
Как сообщалось, ранее Порошенко требовал немедленно развернуть войска на границе с Беларусью из-за миграционного кризиса, который является частью гибридной агрессии, спланированной в Москве.