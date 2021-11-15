Порошенко требует провести закрытое совещание руководителей фракций с президентом

"Первоочередным на сегодняшний день является вопрос ситуации на границах, которая остается чрезвычайно опасной. Я предлагаю вам проанализировать, что власти делали последние две недели. Причем этот анализ сделан журналистами и аналитиками, за что я им очень благодарен. 31 октября и 1 ноября The Washington Post и другие влиятельные авторитетные издания сообщили об угрожающей концентрации российских войск у границы с Украиной, показав спутниковые изображения сооружений и соединений первой танковой армии западного военного округа. Через несколько часов 1 ноября министерство обороны и ГУ разведки Украины опровергает американских журналистов фразой, что 1 ноября дополнительной переброски российских подразделений в сторону государственной границы не было, скорее всего факты являются элементом специальных информационных психологических действий против Украины", - констатирует Порошенко.

Порошенко отметил, что американцы привели конкретные факты с указанием частей, подразделений, спутниковых данных.

"12 ноября Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об угрожающей концентрации и маневрах российских войск, утверждая, что американцы чрезвычайно озабочены движениями войск РФ. Я не могу сказать, что планировал российский президент, однако в связи с нынешней ситуацией мы помним, что было в 2014-м", - отметил Порошенко.

Политик добавил, что только позавчера власть признала угрозу со стороны российских войск. И оказалось, что у Украины есть все основания для беспокойства, поскольку российские маневры несут характер скрытого роста.

"Две недели украинские власти отрицали и врали, и после этого они хотят, чтобы наши союзники и наш народ им доверяли. Абсолютно похожая ситуация с ситуацией с "вагнеровцами". 16 месяцев украинские власти лгут об отсутствии этой операции. Сначала власть утверждала, что сделки не было, потом говорила, что это была не украинская операция, и вот дождалась того, что уже ведущие иностранные СМИ будут обнародовать эту позицию. Сначала это можно было объяснить как ошибку. На сегодняшний день иначе как измену квалифицировать это нельзя", - добавляет Порошенко.

Он также требует, чтобы в ближайшее время состоялась встреча руководителей фракций с президентом, где будут подняты вопросы угроз для национальной безопасности, ситуации по кризису в энергетике, с ковидом, с экономикой.