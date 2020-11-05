Порошенко требует открыть ведомственные больницы и "Феофанию" для больных COVID-19

фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

Пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко требует от правительства в течение 72-х часов открыть ведомственные больницы и "Феофанию" для приема больных COVID-19.

Об этом он заявил с трибуны Верховной рады.

"За 72 часа, и это мое обращение к премьер-министру, мы должны немедленно открыть ведомственные больницы, включая "Феофанией", где решение должен принять Зеленский. И поместить туда тех, кому не хватает места в больницы", - требует лидер "Европейской солидарности".

По его словам, у властей было 9 месяцев и 66 миллиардов коронавирусного фонда для того, чтобы качественно приготовить страну к вызовам пандемии. Не сделано ничего.

"Нет ИВЛ, ни кислорода, ни лекарств, ни средств защиты, ни коек, оборудованных всем необходимым в больницах. Украинцы остались один на один с этими проблемами. Я подчеркиваю - это преступление. И цена этого преступления растет ежедневно. Почти 10 тысяч заболевших за сутки, за 24 часа. В Киеве тысяча заболевших. Почти двести умерших. Умерших дома, потому что нет места в больницах. Умерших в больницах, потому что нет кислорода, потому что они задохнулись. Заболевших, потому что нет средств защиты", - отмечает Порошенко.

Пятый президент призвал прекратить "Большую стройку" с самой дорогой стоимостью километра и предусмотреть в бюджете следующего года отдельную программу, "которая обязывает бесплатные маски, тесты, которые можно сделать за час, бесплатные защитные костюмы, места в больницах с кислородом, лекарства бесплатные".

Напомним, в Украине за минувшие сутки подтвердили 9850 новых случаев коронавирус. Это новый антирекорд.

Да, больше всего случаев выявили в Киеве (+983), Харьковской (+771), Хмельницкой (+550), Запорожской (+523) и Донецкой (+506) областях.