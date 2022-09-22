Порошенко: світ має виключити Росію з Радбезу ООН і прискорити членство України в ЄС та НАТО

"Путін - брехун. Він говорить, що вони втратили лише 6 тисяч військових в Україні (що є брехнею, оскільки втрати точно перевищують 150 тисяч, включаючи понад 50 тисяч вбитими). Чому тоді, втративши лише 6 тисяч, прийнято рішення скликати 300 тисяч? По-друге, якщо російські солдати, які перебувають на контрактній службі, не можуть нічого зробити за 210 днів війни, то що зможуть зробити примусово мобілізовані? Це демонструє, що Путін переживає глибоку кризу, він починає розуміти, що програє війну, і цією ситуацією намагається підняти температуру", - пояснює Порошенко.

На думку Порошенка, Путін показав, що воює не з Україною, він воює не тільки з НАТО, він воює з усім Західним світом, з кожною європейською країною.

"В цій ситуації не можна вагатися з допомогою. Забезпечте нас реактивними винищувачами, зенітними ракетами. Не слід сприймати жодного шантажу від путіна - військового, продовольчого, енергетичного чи будь-якого іншого. Нам потрібно більше санкцій, щоб обмежити путіна фінансово і економічно", - переконаний Порошенко.

Політик переконаний: нам потрібне членство у НАТО, тому що Україна заплатила за це величезну ціну життями наших військових і тонами крові.

"Нам потрібне членство у ЄС. Ефективна співпраця у сфері військової безпеки здатна депутінізувати Європу, світ і росію. Також у цій ситуації надзвичайно важливо сьогодні, коли ми маємо Генасамблею ООН, змінити структуру Ради Безпеки ООН – забрати право вето у росії. Тому що це країна-терорист, країна-агресор, що вбиває багато українців. Нам треба виключити Росію з Ради Безпеки ООН", - переконаний Порошенко.