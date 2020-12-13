Порошенко с супругой приняли участие в торжественной литургии в Андреевской церкви

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко и Марина Порошенко приняли участие в торжественной литургии по случаю праздника апостола Андрея Первозванного.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Праздничное богослужение в Андреевской церкви возглавил особый представитель Вселенского Патриарха Варфоломея митрополит Галльский Эммануил (Адамакис) в сослужении архиерея архиепископа ПЦУ Черниговского и Нежинского Евстратия (Зори) и Экзарха Вселенского Патриарха Варфоломея в Украине епископа Команского Михаила (Анищенко).

Богослужение состоялось по случаю завершения реставрации Андреевской церкви.

"И радость, и благодарность мы выражаем, что сегодня с нами есть господин Петр Порошенко, которому принадлежала идея не только поддержать появление Православной Церкви Украины, но и передать этот прекрасный храм для пользования Ставропигии Вселенского Патриарха. Мы благодарим его за высокую поддержку и за всю ту работу, которую он делал и продолжает делать", - сказал в своей речи Митрополит Эммануил.

В свою очередь, Петр Порошенко отметил, что очень важно и знаково, что сегодня мы начинаем празднование второй годовщины Собора, которым была основана наша церковь, когда иерархи трех православных церквей Украины объединились для того, чтобы образовать Православную Церковь Украины.

"С молитвой обратились к его Всесвятейшеству Вселенского Патриарха Варфоломею, и Господь услышал наши молитвы. И из большой любви к Украине, и с великой верой в Бога его Всесвятейшество Вселенский Варфоломей даровал Украинской Церкви Томос об автокефалии, ту мечту, которые все украинцы более чем трое столетий мечтали и молились. И это произошло. И сейчас уже идет процесс признания Православной Церкви Украины", – отметил Порошенко.

Пятый президент также напомнил, что в 2015 году несмотря на сложную ситуацию в государстве было принято решение о финансировании реставрационных работ Андреевской церкви, и параллельно происходила реставрация еще одного шедевра Растрелли - Мариинский дворец, которым занималась Марина Порошенко.

"В 2015 году, несмотря на бешеный дефицит средств, на агрессию, мною было принято решение о начале реставрационных работ в Андреевской церкви. Эта реставрация совпала с реставрацией Мариинского плацу, это два великих творения Растрелли в Киеве. Я очень благодарен Марине, которая, сэкономив 500 миллионов гривен бюджетных средств, завершила реставрацию Мариинского дворца. А сегодня мы общими усилиями реставраторов, неравнодушных людей, политиков, церковников празднуем то, что киевляне, украинцы все гости со всего мира имеют возможность посетить это бессмертное творение Растрелли, где сегодня размещается Ставропигия Вселенского патриархата", - сказал Петр Порошенко журналистам.

Как известно, Андреевская церковь является главным храмом представительства Вселенской Патриархии в Украине. Решение о восстановлении Ставропигии в Киеве было принято Синодом Константинопольской Православной Церкви под председательством Патриарха Варфоломея 11 октября 2018 года.

18 октября 2018 года Верховная Рада по предложению пятого президента Петра Порошенко приняла закон "Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская", согласно которому Андреевская церковь передана в постоянное и безвозмездное пользование Вселенскому патриархату.