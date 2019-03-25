Порошенко судится с "1+1"

Президент Украины Петр Порошенко подает в суд на "1+1" из-за "систематической лжи в особо крупных размерах". Об этом говорится в заявлении нардепа Артура Герасимова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Порошенко.

Как отмечается в заявлении, в течение пяти лет своего президентства за редкими исключениями Порошенко принципиально воздерживался от каких-либо исков к средствам массовой информации. Вместе с тем, по словам Герасимова, в последние месяцы информационная политика одного из украинских телевизионных каналов претерпела существенных изменений, что и заставляет посмотреть на ситуацию иначе, и действовать иначе, чем раньше.

"Речь идет о канале "1+1". Владелец этого СМИ не выдержал испытания четвертой властью, которую дает обладание таким мощным средством воздействия на сознание украинцев. Он не смог удержаться от соблазна грубого полномасштабного использования этого медиаресурса с целью сведения своих счетов с государством. Он превратил канал в орудие грязных политических технологий и черного пиара против одного из кандидатов в президенты, а именно Петра Порошенко. Игорь Коломойский грубо растоптал базовые принципы свободной журналистики и свободы слова", - говорится в заявлении.

Герасимов заявил, что Коломойский "руководствуется чувством мести к государству".

"Как известно, правительство, чтобы спасти деньги миллионов вкладчиков, которые могли исчезнуть из-за неэффективного и сомнительного менеджмента частных владельцев "ПриватбБанка", должно было национализировать это учреждение. Именно это стало главной причиной информационной войны Игоря Коломойского против власти. Любой ценой, не гнушаясь самых грязных методов, он стремится не допустить победы на президентских выборах Петра Порошенко. И так же, не останавливаясь ни перед чем, поддерживает Владимира Зеленского и Юлию Тимошенко", - говорится в заявлении.

Герасимов добавил, что редакционная политика топ-менеджмента канала бросает тень на весь коллектив.

"Мы искренне сочувствуем журналистскому коллективу канала 1+1. Он имеет уже долгую историю, сверкает яркими репортерскими талантами, гордится специалистами очень высокого уровня. Не каждый журналист участвует в выполнении грязных заказов Коломойского. Но естественно, что редакционная политика топ-менеджмента канала бросает тень, как это не прискорбно, на весь коллектив. Чернопиаровская вакханалия, грубое нарушение элементарных норм журналистской профессии, которые царят на канале уже в течение нескольких месяцев, не позволяют нам делать вид, будто это журналистика. Канал все больше поражает количеством лжи, предвзятой, заангажированной информации, и участием в предвыборной кампании на стороне тех кандидатов, которых поддерживает владелец канала", - говорится в заявлении.

Кроме того, у Порошенко призвали относиться к новостям телеканала "1+1" с большой опаской.

"Как ни прискорбно, и об этом свидетельствуют последние программы, "Плюсы" уже не стесняются одалживать фейки и штампы, продуцируемых московскими каналами. Они уже даже не стесняются впрыскивать российскую пропагандистскую отраву в украинское информационное пространство. Петр Порошенко решил подать в суд на канал "1+1" за систематическую ложь в особо крупных размерах, за распространение гигантских масштабов дезинформации, наносящих ущерб чести и достоинству кандидата в президенты и президента. Предвыборный штаб Петра Порошенко призывает всех граждан Украины относиться к новостям и другим информационным продуктам канала "1+1" с большой опаской. С каждым днем в них становится все меньше журналистики - и все больше политических заказов от владельца", - говорится в заявлении.