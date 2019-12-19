Порошенко в Страсбурге: давление на Россию должно быть усилено

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко уверен, что санкции против России должны быть усилены

Санкции против России за агрессию на Востоке Украины и оккупацию Крыма должны быть усилены и продолжаться до полного выполнения Кремлем международных обязательств. Об этом во время сессии по вопросам безопасности парламентского комитета ассоциации между Украиной и ЕС заявил пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Важно усилить политическое давление на российскую власть для безусловного и немедленного освобождения всех незаконно удерживаемых украинских граждан как в России, так и на временно оккупированных территориях Украины", – подчеркнул Порошенко.

Он приветствовал инициативу депутатов Европарламента о направлении письма накануне нормандского саммита с призывом содействовать освобождению всех украинских граждан из российских тюрем.

В кругу друзей Парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС я могу говорить прямо: Россия начала гибридную агрессию... Опубликовано Петром Порошенко Среда, 18 декабря 2019 г.

"Мы должны удвоить усилия для принуждения России восстановить и обеспечить свободу судоходства в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву в Керченском проливе и Азовском море", – убежден Порошенко.

По его словам, санкции против России являются гарантией для прогресса Украины, в том числе для укрепления оборонных возможностей и внутренних реформ.

"Я приветствую продление санкций ЕС против России, включая санкции за применение силы в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Санкции нельзя приостановить или отменить до полного выполнения Минских договоренностей и возвращения Крыма Украине", – подчеркнул Порошенко.

Он также призвал европейских партнеров не возвращаться к "статусу-кво" в отношениях с РФ до восстановления территориальной целостности Украины. Порошенко инициировал визит нового Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля на Донбасс.