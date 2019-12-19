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Порошенко у Страсбурзі: тиск на Росію має бути посилений

Новини » Політика     19.12.2019 - 12:38
Порошенко у Страсбурзі: тиск на Росію має бути посилений
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко впевнений, що санкції проти Росії мають бути посилені

Санкції проти Росії за агресію на Сході України і окупацію Криму мають бути посилені і тривати до повного виконання Кремлем міжнародних зобов‘язань. Про це під час сесії з питань безпеки парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС заявив п’ятий президент України Петро Порошенко.

"Важливо посилити політичний тиск на російську владу для безумовного та негайного звільнення всіх незаконно утримуваних українських громадян як у Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України", – наголосив Порошенко.

Він привітав ініціативу депутатів Європарламенту щодо направлення листа напередодні нормандського саміту із закликом сприяти звільненню всіх українських громадян з російських в’язниць.

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Опубліковано Петром Порошенком Середа, 18 грудня 2019 р.

"Ми маємо подвоїти зусилля для примушення Росії відновити та забезпечити свободу судноплавства відповідно до Конвенції ООН з морського права у Керченській протоці та Азовському морі", – переконаний Порошенко.

За його словами, санкції проти Росії є гарантією для прогресу України, в тому числі для зміцнення оборонних спроможностей та внутрішніх реформ.

"Я вітаю продовження санкцій ЄС проти Росії, включаючи санкції за застосування сили у Керченській протоці у листопаді 2018 року. Санкції не можна призупинити чи скасувати до повного виконання Мінських домовленостей та повернення Криму Україні", – наголосив Порошенко.

Він також закликав європейських партнерів не повертатися до "статус-кво" у відносинах з РФ до відновлення територіальної цілісності України. Порошенко ініціював візит нового Високого представника ЄС з закордонних справ та безпекової політики Жозепа Борреля на Донбас.

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