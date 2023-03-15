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Порошенко: справа честі держави довести процес по "боргу Януковича" до остаточної перемоги

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пʼятий президент Петро Порошенко привітав рішення Верховного суду Великої Британії на користь України у справі "боргу Януковича" і назвав його обнадійливим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook.

"З 2015 року ми системно та послідовно відстоювали інтереси України у цій справі і в переговорах з МВФ та кредиторами, і у британських судових інстанціях. Казав про це раніше і наголошую сьогодні. Надані російським агресором $3 млрд були ні чим іншим як хабарем за відмову Києва підписувати Угоду про асоціацію з ЄС", - написав Порошенко.

На його думку, сьогодні справа честі держави довести цей символічно важливий процес до остаточної перемоги.

Як відомо, у грудні 2015 року Україна запровадила мораторій на виплату так званого "російського боргу Януковича", який фактично був політичним хабарем за зраду євроінтеграції Україна.

Росія вирішила оскаржувати це рішення в міжнародних судах. У 2015 році Верховна рада восьмого скликання запровадила мораторій на погашення цього боргу.

У квітні 2016 року Порошенко підписав закон, який зробив мораторій на виплату Україною Росії частини державного боргу безстроковим.

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Петро Порошенко