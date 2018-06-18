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Порошенко повідомив, що проект закону "Про міські агломерації" вже розроблено

НовиниПолітика    18.06.2018 - 15:02
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Закон вирішує проблему великих міст, які обмежені прилеглими до них територіями сіл та селищ

Президент України Петро Порошенко заявив, що українська влада продовжує зміцнювати правову базу децентралізації і підтримувати спроможні місцеві громади. Про це йдеться у повідомленні прес-служби глави держави.

Зокрема, Порошенко нагадав, що навесні було ухвалено закон щодо добровільного приєднання територіальних громад сіл та селищ до громад міст обласного значення.

"Він вирішує проблему великих міст, які обмежені прилеглими до них територіями сіл та селищ, і доволі часто стикаються з проблемою відсутності вільних територій для розбудови інфраструктури, нових житлових районів", - відзначив Порошенко.

При цьому він додав, що значна частина мешканців відповідних сіл та селищ, працюючи у місті і фактично сплачуючи до його бюджету податки, позбавлена можливості користуватися результатами соціально-економічних, культурних та інших проектів, в які вони вкладають власні гроші як платники податків.

За словами глави держави, головним при утворенні ОТГ - є добровільність та взаємна вигода всіх учасників процесу.

"А держава має подбати про права та інтерес менших і слабших перед більшими та сильнішими. І звичайно тут не повинно бути поспіху, маємо ретельно проаналізувати та публічно обговорити саму концепцію закону", - додав Порошенко.

Нагадаємо, 5 травня 2018 року, президент Украины Петро Порошенко підписав закон про внесення змін до закону "Про добровільне об’єднання територіальних громад" щодо добровільного приєднання територіальних громад сіл та селищ до територіальних громад міст обласного значення.

 

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Теги публікації: Порошенко Петро, децентралізація  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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