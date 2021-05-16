Порошенко: кто до сих пор видит "плюсы СССР", пусть приедет в Быковню

Участники почтения возложили цветы к Братской могиле и к Памятному знаку польских захоронений, установили лампады возле Центрального монумента Мемориала.

"Каждый год в эти майские дни большое количество украинцев приходит на быковнянские могилы. В этот сосновый бор, который хранит память о десятках, если не сотнях тысяч украинцев, замученных советской властью. Это символ того, как наш северный сосед сотни лет - от мазепинских времен до агрессии против Украины в Крыму и на востоке - защищает украинский народ. И это очень мощная прививка для тех, кто и сейчас не понимает, почему ровно шесть лет назад, 15 мая 2015 года я как пятый президент Украины подписал закон о декоммунизации", - сказал Порошенко.

Сегодня в Быковнянском лесу прозвучал наш общий молебен за упокой душ тех мучеников, которые были замучены у этих... Posted by Петр Порошенко on Sunday, May 16, 2021



По его словам, тем, кто выступал против декоммунизации - должны приехать в Быковню, узнать, что здесь происходило.

"И вам гораздо лучше будет понятно, почему такой важной была декоммунизация. У нас, к сожалению, много есть людей, которые анализируют "плюсы и минусы" СССР, Советского Союза. И Вы тоже приезжайте сюда, в Быковню. Каждый крест здесь будет ответом вам на "мощные плюсы СССР", - заявил Порошенко.