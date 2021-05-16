Порошенко: хто досі бачить "плюси СРСР", нехай приїде у Биківню
У Національному історико-меморіальному заповіднику "Биківнянські могили" депутати "Європейської солідарності", волонтери, громадські активісти, учасники війни проти російської агресії разом із сотнями українців вшанували пам’ять жертв політичних репресій.
Про це йдеться на сайті політсили.
Учасники вшанування поклали квіти до Братської могили та до Пам’ятного знаку польських поховань, встановили лампади біля Центрального монументу Меморіалу.
"Кожен рік у ці травневі дні велика кількість українців приходить на биківнянські могили. В цей сосновий бір, який зберігає пам’ять про десятки, якщо не сотні тисяч українців, закатованих радянською владою. Це символ того, як наш північний сусід сотні років - від мазепинських часів до агресії проти України в Криму і на сході - захищає український народ. І це дуже потужне щеплення для тих, хто і зараз не розуміє, чому рівно шість років тому, 15 травня 2015 року я як п’ятий президент України підписав закон про декомунізацію", - сказав Порошенко.
Сьогодні у Биківнянському лісі пролунав наш спільний Молебень за упокій душ тих мучеників, які були закатовані у цих...Posted by Петро Порошенко on Sunday, May 16, 2021
За його словами, тим, хто виступав проти декомунізації - мають приїхати у Биківню, дізнатись, що тут відбувалося.
"І вам набагато краще буде зрозуміло, чому такою важливою була декомунізація. У нас, на жаль, багато є людей, які аналізують "плюси і мінуси" СРСР, Радянського Союзу. І ви теж приїдьте сюди, у Биківню. Кожен хрест тут буде відповіддю вам на "потужні плюси СРСР", - заявив Порошенко.
Нагадаємо, Биківнянське поховання жертв сталінських репресій належить до найбільших на території України.
Кількість похованих в Биківнянському лісі остаточно не встановлена, на думку істориків, вона може становити від 20 до 100 тисяч осіб.