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У Порошенко почти нет шансов догнать Зеленского "чистыми" методами, - политолог

Новости » Выборы 2019    11.04.2019 - 14:32
У Порошенко почти нет шансов догнать Зеленского "чистыми" методами, - политолог
Фото: Владимир Зеленский (из открытых источников)

Эксперт прокомментировал свежий опрос группы "Рейтинг"

Без применения "черных" технологий действующий глава государства Петр Порошенко вряд ли догонит во втором туре выборов Владимира Зеленского. Об этом заявил политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, комментируя данные последнего социологического опроса группы "Рейтинг".

Согласно им, преимущество Зеленского над оппонентом составляет более 40%.

"Преодолеть такой разрыв за неделю, на мой взгляд, просто невозможно. Его невозможно сократить "чистыми" методами. Даже если все, кто не определился, проголосуют за Порошенко, действующему президенту не хватит этого для победы. Но так никогда не бывает, что все, кто не определился, голосуют за одного кандидата. Как правило, распределение голосов – в пользу лидера", – сказал Фесенко.

По его словам, на результат во втором туре могут повлиять "грязные" технологии со стороны штаба Порошенко.

"Команда президента может использовать любые методы, чтобы догнать Зеленского. Кроме возможных фальсификаций и подкупа, это массированные негативные кампании, вбросы фейков, распространение грязной лжи. Такие попытки уже имеют место, но они могут стать куда более масштабными. На определенную часть избирателей это может повлиять", – отметил эксперт.

При этом он добавил, что дебаты кандидатов могут иметь влияние только на тех, кто не определился с выбором.

"Если команда Зеленского и сам кандидат выберут правильную тактику, хорошо подготовятся, то, думаю, они могут выровнять ситуацию. Даже выиграть дебаты с точки зрения эмоционального преимущества. Дебаты не станут решающим фактором. В лучшем случае для Порошенко, они могут повлиять на часть избирателей, которые колеблются", – заявил политолог.

Эксперт также отметил, что кампания Зеленского "попала" в настроения украинского общества и это может помочь в победе на президентских выборах.

"Абсолютное большинство украинцев хотят радикальных изменений в стране. Мы увидели его лозунги – "Выбор между прошлым и будущим". На выборах побеждает тот, чья кампания соответствует настроениям общества. В этом случае настроения украинцев и рост оптимизма, желание радикальных изменений в государстве работают на Зеленского. Фактически, в своей избирательной кампании он дал надежду на изменения", – подчеркнул он.

Напомним, по данным опроса, проведенного группой "Рейтинг", во втором туре выборов президента Украины за Владимира Зеленского готовы проголосовать 71,4% тех, кто намерен пойти на участки и определился с выбором. Петра Порошенко поддерживает 28,6% граждан. 83% опрошенных считают, что стране нужны радикальные изменения.

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