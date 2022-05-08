Порошенко: сегодня мы снова на передовой, и мы победим путинский рашизм

Порошенко также подчеркнул, что мир должен был сдержать российского фюрера еще тогда, когда он только подал первые намеки на свои реваншистские планы.

"Никогда снова не должны повториться ужасы Второй мировой войны, уничтожение невинных людей, разрушение самих основ цивилизации. "Никогда снова" раздавалось снова и снова. Уже после нападения на Грузию, после захвата Крыма, после агрессии на востоке нашего государства. Но повторение слов не могло заменить действий в защиту мира. Не один год шло ползучее умиротворение агрессора, который на "Никогда снова" отвечал - "можем повторить", - заявил Порошенко.

Теперь российская агрессия распространилась на всю территорию Украины, добавляет он.

"Снова агрессор отрицает наше право на существование, объявляет о своем праве силой перекраивать границы. А у нас, украинцев, отбирает право на жизнь. При этом он использует весь инструментарий нацизма: бомбардировки городов и сел, геноцид мирного населения, тотальную ложь в медиа", - заявил Порошенко.

Порошенко отмечает, что уничтожение учебных заведений, библиотек и музеев скопированное с гитлеровского плана "ОСТ", который предусматривал превращение Украины в источник сырья и рабской рабочей силы. А вывоз с оккупированных территорий - повторение Голодомора.

"Сегодня, как и во времена Второй мировой, мы - на передовой. Сегодня снова свободный мир - перед смертельной опасностью. Непреодолимое зло не остановится в Украине. Это очень хорошо понимают народы, которые внесли решающий вклад в победу во Второй мировой войне. Именно эти народы и правительства и теперь поддерживают нас и дальше разворачивают поддержку Украины, оформили уже юридически мощную антипутинскую коалицию. Оружие, санкции, противостояние российской пропаганде, гуманитарная помощь, приют беженцам, укрепление единства НАТО и ЕС - это уже не лозунги, это конкретные действия. Победили нацизм и фашизм - победим и рашизм", - резюмирует он.