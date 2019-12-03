Порошенко: сегодня нет ни одной причины возвращаться к "газовой кабале" Кремля

Украинский парламент должен сегодня принять постановление о поддержке предоставления Плана действий относительно членства Украины в НАТО, ведь завтра в Лондоне начинает свою работу саммит глав государств-членов НАТО. Об этом автор постановления, лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко заявил во время выступления с трибуны Верховной рады.

Он отметил, что впервые за 5 лет на встрече такого уровня не будет украинского главы государства, поэтому политический сигнал от парламента чрезвычайно важен.

"У нас остается лишь несколько часов, чтобы послать важный месседж Лондону. Уже завтра там собираются главы государств-членов НАТО. Впервые за 5 лет там не будет украинского президента. Но очень хорошо, что в последний момент Украина смогла послать туда делегацию во главе с министром иностранных дел", – отметил Порошенко.

Он уверен, что парламент должен защитить и поддержать украинскую позицию и продемонстрировать, что новый состав Рады поддерживает вступление Украины в НАТО включительно с Планом действий относительно членства.

"Очень нужен сигнал о том, что новый украинский парламент поддерживает вступление Украины в Альянс. Ровно как и предоставление нам Плана действий относительно членства в НАТО", – убежден Порошенко.

"ПДЧ – это не только заявка. ПДЧ – это двусторонняя сделка. Когда Украина берет на себя обязательство провести реформы, а НАТО берет на себя обязательства принять Украину. Потому что только в НАТО есть прочная гарантия безопасности страны. И только НАТО обеспечивает настоящий, надежный мир", – убежден лидер "Европейской солидарности".

Он подчеркнул, что перспективы членства Украины в НАТО недопустимо разменивать на мифический мир от Путина.

"Не надо бояться Путина в Париже. Не дай Бог стратегическую перспективу членства Украины в НАТО разменять на мифический фейковый мир по путинскому сценарию. Это одна из важнейших красных линий, которые мы обозначаем в канун нормандского саммита", – отметил Порошенко.

Также Порошенко отметил, что Украина уже пятый год не покупает российский газ, и сегодня нет ни одной причины возвращаться к "газовой кабале" Кремля.

"Пошел уже пятый год, когда Украина не покупает газ у России. Мы вполне довольны поставками газа из Европы. И сейчас нет даже минимальной необходимости снова покупать его у России. Ни куба! Вернуть это оружие в руки Путина – это и есть настоящая капитуляция", – подчеркнул Порошенко.