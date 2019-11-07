У Порошенко сделали заявление из-за обысков у владельца "Прямого"

Фото: Владимир Макеенко (zn.ua)

"Европейская солидарность" сделала заявление

Новая власть начала реализовывать свои планы наступления на свободу слова. Так "Европейская солидарность" пятого президента Петра Порошенко прокомментировала обыски в офисе владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко.

"После вчерашних намерений ввести уголовную ответственность для журналистов за так называемую "ложную информацию" власть начала реализовывать свои планы наступления на свободу слова. Прямой канал остается одним из немногих средств массовой информации, который не поет осанну президенту Зеленскому", - говорится в заявлении.

"Именно с этим мы связываем обыски в офисе Владимира Макеенко, который является владельцем Прямого канала. Ключевую роль в этих действиях, как всегда, играет соратник Януковича Портнов и его "шестерка" руководитель ГБР Труба", - добавили у Порошенко.

Фракция "ЕС" подчеркивает, что Украина переживала разные времена, но к подобным "методам давления на средства массовой информации не прибегали даже во времена Януковича".

"Наступление на свободу слова является одним из элементов изменения геополитического курса страны, который проводит нынешняя власть. Мотивы власти понятны – построение в Украине режима путинского образца, когда правящее монобольшинство уже поставило под контроль президента Зеленского все правоохранительные структуры и суды", - говорится в заявлении.

"Мы будем обращаться с соответствующими заявлениями к европейским структурам и международным организациям, поскольку действия украинских властей не соответствуют стандартам европейской демократии и возвращают Украину в русло российского пошиба авторитарной политики", - добавили в политсиле.