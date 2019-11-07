ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

У Порошенко сделали заявление из-за обысков у владельца "Прямого"

Новости » Политика     07.11.2019 - 12:04
У Порошенко сделали заявление из-за обысков у владельца "Прямого"
Фото: Владимир Макеенко (zn.ua)

"Европейская солидарность" сделала заявление

Новая власть начала реализовывать свои планы наступления на свободу слова. Так "Европейская солидарность" пятого президента Петра Порошенко прокомментировала обыски в офисе владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко.

"После вчерашних намерений ввести уголовную ответственность для журналистов за так называемую "ложную информацию" власть начала реализовывать свои планы наступления на свободу слова. Прямой канал остается одним из немногих средств массовой информации, который не поет осанну президенту Зеленскому", - говорится в заявлении.

"Именно с этим мы связываем обыски в офисе Владимира Макеенко, который является владельцем Прямого канала. Ключевую роль в этих действиях, как всегда, играет соратник Януковича Портнов и его "шестерка" руководитель ГБР Труба", - добавили у Порошенко.

Фракция "ЕС" подчеркивает, что Украина переживала разные времена, но к подобным "методам давления на средства массовой информации не прибегали даже во времена Януковича".

"Наступление на свободу слова является одним из элементов изменения геополитического курса страны, который проводит нынешняя власть. Мотивы власти понятны – построение в Украине режима путинского образца, когда правящее монобольшинство уже поставило под контроль президента Зеленского все правоохранительные структуры и суды", - говорится в заявлении.

"Мы будем обращаться с соответствующими заявлениями к европейским структурам и международным организациям, поскольку действия украинских властей не соответствуют стандартам европейской демократии и возвращают Украину в русло российского пошиба авторитарной политики", - добавили в политсиле.

ГБР назвало причину обысков у владельца "Прямого" Порошенко в Станице Луганской: разведение произошло только с украинской стороны
Новости Украины Порошенко Петртелеканалыобыск
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь