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Порошенко: саммит Украина-ЕС в Киеве не должен стать "потерянным временем"

Новости » Политика    07.07.2019 - 10:53
Порошенко: саммит Украина-ЕС в Киеве не должен стать "потерянным временем"
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Саммит Украина-ЕС состоится завтра в Киеве

Саммит Украина-ЕС, который состоится 8 июля в Киеве, не должен стать "потерянным временем" и превратиться в протокольную формальность. Об этом заявил лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко во время выступления перед сторонниками в Ивано-Франковске, сообщает пресс-служба политсилы.

"Опираясь на пятилетний опыт сближения с Евросоюзом, мы ожидаем важных решений от саммита Украина-ЕС. Не тратьте время - это обращение и к президенту Зеленскому, и к нашим европейским партнерам. Смотрите вне горизонта, думайте стратегически", - отметил Порошенко.

Порошенко также призвал к развитию сотрудничества, созданию энергетического, таможенного, шенгенского союзов.

"Давайте делать энергетический союз с Европой, и тогда газ будет покупаться на границе Украины. Давайте диджитальный союз – это уникальный цифровой менеджмент, и по безвизу наши люди, которые будут ездить в Европу, не будут платить за роуминг - это будет честно. Давайте делать таможенный союз... . Давайте делать шенгенский союз - у нас сейчас уже есть безвиз, но у украинцев вообще не надо паспорта проверять. Почему? Потому что мы европейцы - и это реально сделать", - сказал он.

"Саммит Украина-ЕС, который состоится 8 июля в Киеве, не должен стать "потерянным временем" и превратиться в протокольную формальность. Его результатам должно стать углубление интеграции и двустороннего сотрудничества между нашим государством и Евросоюзом", - добавил Порошенко.

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