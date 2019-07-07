ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Порошенко: саміт Україна-ЄС у Києві не повинен стати "змарнованим часом"

Новини » Політика    07.07.2019 - 10:53
Порошенко: саміт Україна-ЄС у Києві не повинен стати "змарнованим часом"
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Саміт Україна-ЄС відбудеться завтра у Києві

Саміт Україна-ЄС, який відбудеться 8 липня у Києві, не повинен стати "змарнованим часом" і перетворитись на протокольну  формальність. Про це заявив лідер партії "Європейська Солідарність", п’ятий президент України Петро Порошенко під час виступу перед прихильниками в Івано-Франківську, повідомляє прес-служба політсили.

"Спираючись на п’ятирічний досвід зближення з Євросоюзом, ми очікуємо надзвичайно важливих рішень від саміту Україна-ЄС. Не марнуйте час - це звернення і до президента Зеленського, і до наших європейських партнерів. Дивіться поза горизонт, думайте стратегічно", - зазначив Порошенко.  

Порошенко також закликав до розвитку співпраці, створення енергетичного, митного, шенгенського союзів.

"Давайте робити енергетичний союз із Європою, і тоді газ буде куплятися на кордоні України. Давайте дігітальний союз – це унікальний цифровий менеджмент, і по безвізу наші люди, які будуть їздити в Європу, не будуть платити за роумінг – це буде чесно. Давайте робити митний союз... .  Давайте робити шенгенський союз – у нас зараз вже є безвіз, але в українців узагалі не треба паспорти перевіряти. Чому? Бо ми є європейці - і це реально зробити", - сказав він.

"Саміт Україна-ЄС, який відбудеться 8 липня у Києві, не повинен стати "змарнованим часом»" і перетворитись на протокольну  формальність. Його результатами повинне стати поглиблення інтеграції і двосторонньої співпраці між нашою державою та Євросоюзом", - додав Порошенко.

Порошенко розповів про значення саміту Україна-ЄС Стало відомо, хто на приїде на саміт Україна-ЄС
Новини України Порошенко ПетроСаміт Україна - ЄСЄвропейська солідарність
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся