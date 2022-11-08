ua ru
Вт, 08 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Порошенко розповів, хто найкраще веде переговори з Путіним

Новость на русском →
Вівторок 08 листопада 2022 16:46
Порошенко розповів, хто найкраще веде переговори з Путіним Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлія Бойко

Пʼятий президент Петро Порошенко заявив, що Збройні сили України є найкращими дипломатами й переговорниками з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка під час робочої поїздки до Миколаївської області.

"Нам треба робити потужні дипломатичні зусилля. І найкращим дипломатом, найефективнішим, найдосвідченішим є Збройні сили України. Ось вони так проведуть переговори, що цьому кату, цьому нелюду, цьому вбивці не буде куди діватися. І я як колишній міністр закордонних справ, як п’ятий президент України маю сказати: українці твердо покладаються на "дипломатичні зусилля" ЗСУ", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Порошенко з волонтерами ГО "Справа Громад" повезли черговий вантаж на південний фронт.

Артилеристам, десантникам та бійцям тероборони передають три вантажівки DAF, маніпулятори для завантаження снарядів, а також генератори, сотню буржуйок і медичне спорядження для швидкої допомоги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Петро Порошенко
NEWS
У Києві та семи областях сьогодні застосовують аварійні відключення світла: для чого вони потрібні
У Києві та семи областях сьогодні застосовують аварійні відключення світла: для чого вони потрібні
DAILY
За законом воєнного часу. Навіщо державі контролювати компанії олігархів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент За законом воєнного часу. Навіщо державі контролювати компанії олігархів