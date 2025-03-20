Порошенко розкритикував владу. Експерт вказав на шкоду таких заяв під час переговорів

"В США не прийнято виносити внутрішні справи країни за океан. А в Україні є Порошенко. І вчора цей політик так насолоджувався мінімальною увагою іноземного журналіста, що наговорив такого, з чого слідує, що в нашій державі нашим партнерам взагалі немає з ким говорити, окрім, звісно, Порошенка. Всі інші – диктатори. Але, Порошенко трошки заплутався: звинуватив владу у диктатурі, хоча особисто тиснув руку і обіймав диктатора Путіна", - написав експерт.

За словами Олещука, сьогодні, у важливий момент переговорів, політик фактично просуває російський наратив, що з українською владою не треба домовлятися - вона, нібито, недемократична.

"За логікою Порошенка, тут (у перемовинах, - ред.) потрібна його участь. Бо він, наче, добре знає Трампа. Трамп теж його добре знає, але є нюанс: за Порошенка Україна потрапила в мегаскандал, коли НАБУ з благословення тоді президента Порошенка злили бухгалтерію Партії регіонів, де начебто фігурував керівник виборчого штабу Трампа Пол Манафорт. Трамп ледь не програв, а Манафорт пішов за ґрати. Це втручання у вибори в США вдарило особисто по Трампу, а підтримка Петром Гіларі Клінтон та ігнорування Дональда Трампа назавжди показали, на чиєму боці Порошенко, а відповідно і держава Україна, бо він її представляв", - зазначає експерт.

Експерт також наголошує, що слова Порошенка часто не збігаються з дійсністю та його попередніми висловами.

Нагадаємо, Порошенко в інтерв’ю журналісту німецького видання Bild заявив, що Україні потрібно кардинально змінити воєнну стратегію, наголошуючи, що Київ має відмовитися від наступальних операцій та перейти до оборони.

Раніше РБК-Україна писало, що більшість українців вважають справедливими застосовані до Петра Порошенка, Віктора Медведчука та Ігоря Коломойського санкції і виступають проти їх зняття, поки ті не повернуть державі кошти та не понесуть юридичну відповідальність.