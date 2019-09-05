Порошенко: Россия пытается забыть о минском протоколе

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко напомнил, что пять лет назад подписан минский протокол

Россия сегодня пытается забыть о минском протоколе, который был подписан пять лет назад, и таким образом игнорировать выполнение своих обязательств. Об этом заявил лидер "Европейской солидарности", народный депутат Петр Порошенко, передает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Пять лет назад подписан минский протокол – первый документ из пакета т.н. минских договоренностей. И все эти пять лет Россия пытается всячески замолчать, забыть, не замечать этой первой важной договоренности. Ведь в минском протоколе с подписью Российской Федерации были зафиксированы ключевые элементы мирного плана президента Порошенко: немедленное прекращение огня, обеспечение постоянного мониторинга над границей со стороны ОБСЕ и вывод российских войск и оружия с территории Украины. Как и немедленное освобождение всех заложников и незаконно удерживаемых лиц", - отметил Порошенко.

Он подчеркнул, что отвага украинских военных на Донбассе и мастерство украинской делегации в Уэльсе заставила Россию поставить свою подпись 5 сентября в Минске. Началось длительное, многолетнее принуждение российского агрессора к миру и именно тогда украинские силы продемонстрировали способность эффективно противостоять врагу, добавил пятый президент.

Пять лет назад подписан минский протокол Пять лет назад подписан минский протокол – первый документ из пакета т. зв. минских договоренностей. И все эти пять лет Россия пытается всячески замолчать, забыть, не замечать этой первой важной договоренности. Ведь в минском протоколе за подписью Российской Федерации было зафиксировано ключевые элементы мирного плана президента Порошенко: немедленное прекращение огня, обеспечение постоянного мониторинга над границей со стороны ОБСЕ и вывод российских войск и оружия с территории Украины. Как и немедленное освобождение всех заложников и незаконно удерживаемых лиц. Отвага украинских военных на Донбассе и мастерство украинской делегации в далеком Уэльсе заставила Россию поставить свою подпись 5 сентября в Минске. Началось длительное, многолетнее принуждение российского агрессора к миру. Именно тогда украинские силы продемонстрировали способность эффективно противостоять коварному врагу. Именно тогда на саммите НАТО, состоялись важные встречи мировыми лидерами, в том числе в уникальном формате Большая 5 + Украина. Именно тогда Украина наконец сплотила международную поддержку, получив готовность союзников и партнеров, как через применение санкций, так и военной помощи, давить на Россию не только политически, но и конкретными мотивационными мероприятиями. Мы впервые на практике проверили эффективность формулы – решительность Украины, помноженная на поддержку союзников дает сдерживания России через увеличение для нее цены агрессии. Сегодня Россия пытается забыть про этот протокол и соответственно игнорировать выполнение своих обязательств, чтобы нав'навязать свой порядок урегулирования, заставив Украину принять капитуляцию, и разбить международную солидарность. Развитие украинского войска, интеграция в ЕС и НАТО через реформы и укрепление международной коалиции в поддержку Украины – это залог победы и процветания Украины. Это то, от чего новому руководству в коем случае не надо отступать, какие бы обещания, гарантии или заверения не шли из Москвы. Ничего об Украине без Украины! Опубликовано Петром Порошенко Среда, 4 сентября 2019 г.

"Именно тогда, на саммите НАТО, состоялись важные встречи с мировыми лидерами, в том числе в уникальном формате Большая 5 + Украина. Именно тогда Украина наконец сплотила международную поддержку, получив готовность союзников и партнеров, как через применение санкций, так и военной помощи, давить на Россию не только политически, но и конкретными мотивационными мероприятиями. Мы впервые на практике проверили эффективность формулы – решительность Украины, помноженная на поддержку союзников дает сдерживание России через увеличение для нее цены агрессии", - отметил нардеп.

Порошенко отметил, что сегодня Россия пытается забыть про этот протокол и соответственно игнорировать выполнение своих обязательств, чтобы навязать свой порядок урегулирования, заставив Украину принять капитуляцию, и разбить международную солидарность.

"Развитие украинского войска, интеграция в ЕС и НАТО через реформы и укрепление международной коалиции в поддержку Украины – это залог победы и процветания Украины. Это то, от чего новому руководству в коем случае не надо отступать, какие бы обещания, гарантии или заверения не шли из Москвы. Ничего об Украине без Украины!", - резюмировал Порошенко.