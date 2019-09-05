ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Порошенко: Росія намагається забути про мінський протокол

Новини » Політика    05.09.2019 - 12:29
Порошенко: Росія намагається забути про мінський протокол
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко нагадав, що п’ять років тому підписано мінський протокол

Росія сьогодні намагається забути про мінський протокол, який було підписано п'ять років тому, і таким чином ігнорувати виконання своїх зобов'язань. Про це заявив лідер "Європейської солідарності", народний депутат Петро Порошенко, передає РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"П’ять років тому підписано мінський протокол – перший документ з пакету т. зв. мінських домовленостей. І всі ці п’ять років Росія намагається всіляко замовчати, забути, не помічати цієї першої важливої домовленості. Адже у мінському протоколі за підписом Російської Федерації було зафіксовано ключові елементи мирного плану президента Порошенка: негайне припинення вогню, забезпечення постійного моніторингу над кордоном з боку ОБСЄ і виведення російських військ та зброї з території України. Як і негайне звільнення всіх заручників і незаконно утримуваних осіб", - зазначив Порошенко.

Він підкреслив, що відвага українських військових на Донбасі і майстерність української делегації у Уельсі змусила Росію поставити свій підпис 5 вересня у Мінську. Розпочалося тривале, багаторічне примушування російського агресора до миру і саме тоді українські сили продемонстрували здатність ефективно протистояти ворогу, додав п'ятий президент.

П’ять років тому підписано мінський протокол

П’ять років тому підписано мінський протокол – перший документ з пакету т. зв. мінських домовленостей. І всі ці п’ять років Росія намагається всіляко замовчати, забути, не помічати цієї першої важливої домовленості. Адже у мінському протоколі за підписом Російської Федерації було зафіксовано ключові елементи мирного плану президента Порошенка: негайне припинення вогню, забезпечення постійного моніторингу над кордоном з боку ОБСЄ і виведення російських військ та зброї з території України. Як і негайне звільнення всіх заручників і незаконно утримуваних осіб. Відвага українських військових на Донбасі і майстерність української делегації у далекому Уельсі змусила Росію поставити свій підпис 5 вересня у Мінську. Розпочалося тривале, багаторічне примушування російського агресора до миру. Саме тоді українські сили продемонстрували здатність ефективно протистояти підступному ворогу. Саме тоді на саміті НАТО, відбулися критично важливі зустрічі світовими лідерами, зокрема в унікальному форматі Велика 5 + Україна. Саме тоді Україна нарешті згуртувала міжнародну підтримку, отримавши готовність союзників і партнерів, як через застосування санкцій, так і надання військової допомоги, тиснути на Росію – не лише політично, але й конкретними мотиваційними заходами. Ми вперше на практиці перевірили ефективність формули – рішучість України, помножена на підтримку союзників дає стримування Росії через збільшення для неї ціни агресії. Сьогодні Росія намагається забути про цей протокол і відповідно ігнорувати виконання своїх зобов’язань, аби нав'язати свій порядок врегулювання, змусивши Україну прийняти капітуляцію, та розбити міжнародну солідарність. Розбудова українського війська, інтеграція в ЄС та НАТО через реформи і зміцнення міжнародної коаліції на підтримку України – це запорука перемоги і процвітання України. Це те, від чого новому керівництву в жодному разі не треба відступати, які б обіцянки, гарантії чи запевнення не йшли з Москви. Нічого про Україну без України!

Опубліковано Петром Порошенком Середа, 4 вересня 2019 р.

"Саме тоді, на саміті НАТО, відбулися критично важливі зустрічі з світовими лідерами, зокрема в унікальному форматі Велика 5 + Україна. Саме тоді Україна нарешті згуртувала міжнародну підтримку, отримавши готовність союзників і партнерів, як через застосування санкцій, так і надання військової допомоги, тиснути на Росію – не лише політично, але й конкретними мотиваційними заходами. Ми вперше на практиці перевірили ефективність формули – рішучість України, помножена на підтримку союзників дає стримування Росії через збільшення для неї ціни агресії", - зазначив нардеп.

Порошенко зазначив, що сьогодні Росія намагається забути про цей протокол і відповідно ігнорувати виконання своїх зобов’язань, аби нав'язати свій порядок врегулювання, змусивши Україну прийняти капітуляцію, та розбити міжнародну солідарність.

"Розбудова українського війська, інтеграція в ЄС та НАТО через реформи і зміцнення міжнародної коаліції на підтримку України – це запорука перемоги і процвітання України. Це те, від чого новому керівництву в жодному разі не треба відступати, які б обіцянки, гарантії чи запевнення не йшли з Москви. Нічого про Україну без України!", - резюмував Порошенко.

Порошенко прокоментував голосування за відміну недоторканності Адвокат Порошенка спростовує звинувачення Портнова про поширення недостовірної інформації
Новини України Порошенко Петромінські угоди
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся