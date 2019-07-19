Порошенко: Россия не может игнорировать решение Европарламента

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

Порошенко прокомментировал резолюцию Европарламента в поддержку Украины

Принятая Европейским парламентом резолюция в поддержку Украины – это четкий сигнал всему миру, и в частности России о том, что Украина остается в повестке дня ЕС. Об этом пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил из Страсбурга в прямом эфире телеканала "Украина", передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

По словам Порошенко, союзники Украины готовы продолжать давление на Москву для прекращения агрессии и выполнения Минских соглашений.

"Сегодня было создано мощное проукраинское лобби. Европейский парламент говорит понятным для мира и, я надеюсь, понятным для россиян языком. Речь шла не просто о политзаключенных – в резолюции страна агрессора названа страной-агрессором. Агрессия в нейтральных водах Черного моря и Керченского пролива названа актом агрессии. Четко позиция засвидетельствована в отношении санкций: если Россия не будет имплементировать Минские соглашения – санкции должны быть усиленными. Это решение 458 депутатов", - заявил он.

По словам Порошенко, это рекордное большинство, которое поддержало украинскую резолюцию.

"Очень важно, что признана необходимость немедленно выполнить приказ трибунала, выданный по иску Украины согласно директивам, подписанным мной, относительно немедленного и безусловного освобождения украинских моряков и передачу нам военных кораблей", – напомнил Порошенко.

Также в первый день работы нового Европейского парламента была сформирована группа по выполнению Соглашения об ассоциации – представители этой группы уже на первом заседании ЕП доказали свою принципиальную позицию относительно защиты Украины.

"Подобный опыт дипломатических побед необходимо использовать и в дальнейшем, чтобы не позволить разрушить международное единство, как это произошло в ПАСЕ несколько недель назад", – сообщил лидер "Европейской солидарности".

"Сформирована группа по выполнению Соглашения об ассоциации. Я горжусь тем, что когда-то сам возглавлял такую группу с украинской стороны. Сегодня именно те, кто вошел в состав той группы, заняли активную позицию во время обсуждения и обеспечили такую безусловную, с убедительным большинством поддержку Украины.

Европейский союз с нами, и Россия не может позволить себе долго игнорировать крупнейшее в мире объединение стран, мощное, сильное – такое как Европейский союз. Мы сделали все для того, чтобы мировую солидарность в поддержку Украины сделать еще крепче. И надо сделать выводы для кого-то, кто провалил, к сожалению, ситуацию в Парламентской ассамблее Совета Европы, где была попытка России снять санкции – и, к сожалению, она привела там к снятию санкций. Мы не позволим это сделать здесь, в Евросоюзе", – подчеркнул Порошенко.