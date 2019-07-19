Порошенко: Росія не може ігнорувати рішення Європарламенту

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

Порошенко прокоментував резолюцію Європарламенту на підтримку України

Ухвалена Європейським парламентом резолюція на підтримку України – це чіткий сигнал всьому світові, і зокрема Росії про те, що Україна залишається в порядку денному ЄС. Про це п’ятий президент України, лідер партії "Європейська cолідарність" Петро Порошенко заявив зі Страсбургу у прямому ефірі телеканалу "Україна", передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

За словами Порошенка, союзники України готові продовжувати тиск на Москву для припинення агресії та виконання Мінських угод.

"Сьогодні було створене потужне проукраїнське лобі. Європейський парламент говорить зрозумілою для світу і, я сподіваюсь, зрозумілою для росіян мовою. Мова йшла не просто про політв’язнів – в резолюції країна агресора названа країною-агресором. Агресія в нейтральних водах Чорного моря і Керченської протоки названа актом агресії. Чітко позиція засвідчена стосовно санкцій: якщо Росія не буде імплементувати Мінські угоди – санкції мають бути посиленими. Це рішення 458 депутатів", - заявив він.

За словами Порошенка, це рекордна більшість, яка підтримала українську резолюцію.

"Дуже важливо, що визнана необхідність негайно виконати наказ трибуналу, виданий за позовом України відповідно до директив, підписаних мною, щодо негайного і безумовного звільнення українських моряків і передачу нам військових кораблів", – нагадав Порошенко.

Також у перший день роботи нового Європейського парламенту була сформована група щодо виконання Угоди про асоціацію – представники цієї групи вже на першому засіданні ЄП довели свою принципову позицію щодо захисту України.

"Подібний досвід дипломатичних перемог необхідно використовувати й надалі, аби не дозволити зруйнувати міжнародну єдність, як це відбулось у ПАРЄ кілька тижнів тому", – повідомив лідер "Європейської солідарності".

"Сформована група по виконанню Угоди про асоціацію. Я пишаюсь тим, що колись сам очолював таку групу з українського боку. Сьогодні саме ті, хто ввійшов до складу тієї групи, зайняли найактивнішу позицію під час обговорення і забезпечили таку безумовну, з переконливою більшістю підтримку України.

Європейський союз з нами, і Росія не може дозволити собі довго ігнорувати найбільше в світі об’єднання країн, потужне, сильне – таке як Європейський союз. Ми зробили все для того, щоб світову солідарність на підтримку України зробити ще міцнішою. І треба зробити висновки для когось, хто провалив, на жаль, ситуацію в Парламентській асамблеї Ради Європи, де була спроба Росії зняти санкції – і, на жаль, вона привела там до зняття санкцій. Ми не дозволимо це зробити тут, в Євросоюзі", – наголосив Порошенко.