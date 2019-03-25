ru
ua

Порошенко: РФ будет вынуждена ввести миротворцев ООН на оккупированный Донбасс


Миротворцы будут гарантами исполнения минских договоренностей

Россия будет вынуждена согласиться на введение миротворцев Организации объединенных наций на оккупированную территорию Донбасса. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью "Прямому".

Порошенко напомнил, что ранее РФ подписала минские соглашения, которые предусматривают введение миротворцев ООН на Донбассе.

"Россия вынуждена будет принять решение о миротворцах ООН. Миротворцы, которые выдавят оккупационные  войска России с оккупированной территории, которые разоружат незаконные вооруженные формирования, которые обеспечат выведение тяжелой техники и артиллерии с оккупированной территории, обеспечат установление кондиций безопасности для начала политического процесса, которые возвратят украинский контроль над не контролированным участком украинско-российской границы. Все эти пункты есть в подписанных Путиным минских договоренностях. И сегодня миротворцы будут гарантами исполнения этих положений", - сказал Порошенко.

По словам президента, после того, как будет сформирован компонент по безопасности - "мы начнем политический компонент, когда политические партии Украины в соответствии с украинским избирательным законодательством смогут провести выборы местных органов власти и таким образом начать процесс реинтеграции Донбасса".

Кроме того, у Украины есть план по деоккупации не только Донбасса, но и Крыма.

Напомним, закон о реинтеграции Донбасса, который призван восстановить суверенитет над временно оккупированными территориями, вступил в силу 24 февраля 2018 года.

Добавим, ранее генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что задачей миротворцев ООН на Донбассе должна быть реализация минских договоренностей. 

Бойко и Медведчук провели "экономические переговоры" с премьером РФ Трамп заявил, что работа над торговой сделкой с Китаем "идет хорошо"
Читать все новости