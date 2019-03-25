Порошенко: РФ будет вынуждена ввести миротворцев ООН на оккупированный Донбасс

Россия будет вынуждена согласиться на введение миротворцев Организации объединенных наций на оккупированную территорию Донбасса. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью "Прямому".

Порошенко напомнил, что ранее РФ подписала минские соглашения, которые предусматривают введение миротворцев ООН на Донбассе.

"Россия вынуждена будет принять решение о миротворцах ООН. Миротворцы, которые выдавят оккупационные войска России с оккупированной территории, которые разоружат незаконные вооруженные формирования, которые обеспечат выведение тяжелой техники и артиллерии с оккупированной территории, обеспечат установление кондиций безопасности для начала политического процесса, которые возвратят украинский контроль над не контролированным участком украинско-российской границы. Все эти пункты есть в подписанных Путиным минских договоренностях. И сегодня миротворцы будут гарантами исполнения этих положений", - сказал Порошенко.

По словам президента, после того, как будет сформирован компонент по безопасности - "мы начнем политический компонент, когда политические партии Украины в соответствии с украинским избирательным законодательством смогут провести выборы местных органов власти и таким образом начать процесс реинтеграции Донбасса".

Кроме того, у Украины есть план по деоккупации не только Донбасса, но и Крыма.

Напомним, закон о реинтеграции Донбасса, который призван восстановить суверенитет над временно оккупированными территориями, вступил в силу 24 февраля 2018 года.

Добавим, ранее генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что задачей миротворцев ООН на Донбассе должна быть реализация минских договоренностей.