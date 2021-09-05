Порошенко о результатах визита Зеленского в США: мощная мотивация продолжать реформы

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко считает, что визит Владимира Зеленского в США, который стал долгожданным событием в Украине, является позитивом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Порошенко.
"Я могу подчеркнуть, что сам приложил огромное количество усилий, чтобы этот визит состоялся. Положителен сам факт визита. Потому что моя первая встреча после избрания президентом с вице-президентом Байденом состоялась на инаугурации. Вице-президент США приехал, и у нас был первый 5-часовой разговор. При этом это чистое время, без переводчиков, которые отнимают половину времени. И мы уже тогда, во время первой встречи имели практические результаты дорожной карты нашего сотрудничества с США", - заявил Порошенко.
В то же время он отмечает, что не удалось получить ПДЧ и твердую позицию американцев. Ничего кроме членства в НАТО не сможет Украине обеспечить надежную гарантию безопасности, убежден Порошенко.
Он также отметил, что межведомственное соглашение, которое было подписано между Министерством обороны и Пентагоном - это продление предыдущего соглашения, срок действия которого истек в этом году.
"Мы должны были получить санкции против РФ в связи с обострением ситуации на фронте. Каждую неделю Украина теряет своих героев, каждую неделю мы имеем тяжелораненых, которых везут с фронта. И на сегодня вопрос санкций даже не был затронут, это ошибка. Вопрос отсутствия санкций ведет к эрозии, разрушению мировой коалиции в поддержку Украины, которая была нами построена в 2014 году. Мы ничего не получили", - добавляет политик.
Также, по его мнению, для Украины было очень важно вновь поднять вопрос миротворцев с мандатом СБ ООН.
"Миротворцы с мандатом зайдут на оккупированную территорию, выдавят российские войска, выведут тяжелое оружие и артиллерию, обеспечат соблюдение необходимых прав и свобод граждан, создадут опасные предпосылки для начала политического процесса. В конце концов позволят выйти на границу сначала представителям ОБСЕ, и в первый день начала политического урегулирования украинцам выйти на границу - это безальтернативный и единственный путь деоккупации Донбасса", - говорит Порошенко.
Резюмируя, Порошенко положительно оценил тот факт, что контакт состоялся.
"Надеюсь, что это открывает хотя бы мотивацию для украинской власти проводить реформы нашей команды, которые были остановлены 2 года назад. Это и реформы верховенства права и реформы независимости антикоррупционных органов, создание независимой судебной системы. Потому что именно наша реформа создала Высший антикоррупционный и Верховный суд, и они работают сейчас без всяких нареканий", - резюмирует Порошенко.