Порошенко о результатах визита Зеленского в США: мощная мотивация продолжать реформы

"Я могу подчеркнуть, что сам приложил огромное количество усилий, чтобы этот визит состоялся. Положителен сам факт визита. Потому что моя первая встреча после избрания президентом с вице-президентом Байденом состоялась на инаугурации. Вице-президент США приехал, и у нас был первый 5-часовой разговор. При этом это чистое время, без переводчиков, которые отнимают половину времени. И мы уже тогда, во время первой встречи имели практические результаты дорожной карты нашего сотрудничества с США", - заявил Порошенко.

В то же время он отмечает, что не удалось получить ПДЧ и твердую позицию американцев. Ничего кроме членства в НАТО не сможет Украине обеспечить надежную гарантию безопасности, убежден Порошенко.

Он также отметил, что межведомственное соглашение, которое было подписано между Министерством обороны и Пентагоном - это продление предыдущего соглашения, срок действия которого истек в этом году.

"Мы должны были получить санкции против РФ в связи с обострением ситуации на фронте. Каждую неделю Украина теряет своих героев, каждую неделю мы имеем тяжелораненых, которых везут с фронта. И на сегодня вопрос санкций даже не был затронут, это ошибка. Вопрос отсутствия санкций ведет к эрозии, разрушению мировой коалиции в поддержку Украины, которая была нами построена в 2014 году. Мы ничего не получили", - добавляет политик.

Также, по его мнению, для Украины было очень важно вновь поднять вопрос миротворцев с мандатом СБ ООН.

"Миротворцы с мандатом зайдут на оккупированную территорию, выдавят российские войска, выведут тяжелое оружие и артиллерию, обеспечат соблюдение необходимых прав и свобод граждан, создадут опасные предпосылки для начала политического процесса. В конце концов позволят выйти на границу сначала представителям ОБСЕ, и в первый день начала политического урегулирования украинцам выйти на границу - это безальтернативный и единственный путь деоккупации Донбасса", - говорит Порошенко.

Резюмируя, Порошенко положительно оценил тот факт, что контакт состоялся.

"Надеюсь, что это открывает хотя бы мотивацию для украинской власти проводить реформы нашей команды, которые были остановлены 2 года назад. Это и реформы верховенства права и реформы независимости антикоррупционных органов, создание независимой судебной системы. Потому что именно наша реформа создала Высший антикоррупционный и Верховный суд, и они работают сейчас без всяких нареканий", - резюмирует Порошенко.