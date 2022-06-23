Порошенко о решении Евросовета: вся Украина объединилась ради европейского будущего

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook .

"Решение Европейского совета по поводу статуса страны-кандидата на членство в Европейском Союзе навсегда войдет в летопись украинской истории. Сегодня в Украине не найдется ни одного, кто бы не работал для достижения этой цели. Страна объединилась - и власть, и оппозиция - ради противостояния врагу, и ради европейского будущего", - написал Порошенко.

По его мнению, именно украинские воины внесли наибольший вклад в сегодняшний успех. "Впереди у нас всех очень много работы. Главное - одержать победу, сохранить наше национальное единство и вместе построить новую европейскую богатую демократическую Украину. Вместе в Европу! Слава Украине", - добавил Порошенко.