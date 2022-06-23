Порошенко о решении Евросовета: вся Украина объединилась ради европейского будущего
Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поприветствовал решение Европейского совета. По его мнению, вся страна объединилась ради европейского будущего.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.
"Решение Европейского совета по поводу статуса страны-кандидата на членство в Европейском Союзе навсегда войдет в летопись украинской истории. Сегодня в Украине не найдется ни одного, кто бы не работал для достижения этой цели. Страна объединилась - и власть, и оппозиция - ради противостояния врагу, и ради европейского будущего", - написал Порошенко.
По его мнению, именно украинские воины внесли наибольший вклад в сегодняшний успех. "Впереди у нас всех очень много работы. Главное - одержать победу, сохранить наше национальное единство и вместе построить новую европейскую богатую демократическую Украину. Вместе в Европу! Слава Украине", - добавил Порошенко.
Напомним, первый день саммита ЕС в Брюсселе завершился единогласным решением дать статус кандидата Украине и Молдове. Что касается Грузии, то ей предстоит выполнить еще несколько условий.
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