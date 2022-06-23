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Порошенко о решении Евросовета: вся Украина объединилась ради европейского будущего

Новина українською →
Четверг 23 июня 2022 22:34
Порошенко о решении Евросовета: вся Украина объединилась ради европейского будущего Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поприветствовал решение Европейского совета. По его мнению, вся страна объединилась ради европейского будущего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Решение Европейского совета по поводу статуса страны-кандидата на членство в Европейском Союзе навсегда войдет в летопись украинской истории. Сегодня в Украине не найдется ни одного, кто бы не работал для достижения этой цели. Страна объединилась - и власть, и оппозиция - ради противостояния врагу, и ради европейского будущего", - написал Порошенко.

По его мнению, именно украинские воины внесли наибольший вклад в сегодняшний успех. "Впереди у нас всех очень много работы. Главное - одержать победу, сохранить наше национальное единство и вместе построить новую европейскую богатую демократическую Украину. Вместе в Европу! Слава Украине", - добавил Порошенко.

Напомним, первый день саммита ЕС в Брюсселе завершился единогласным решением дать статус кандидата Украине и Молдове. Что касается Грузии, то ей предстоит выполнить еще несколько условий.

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