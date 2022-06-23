ru ua
Чт, 23 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Порошенко про рішення Євроради: вся Україна об’єдналася заради європейського майбутнього

Новость на русском →
Четвер 23 червня 2022 22:34
Порошенко про рішення Євроради: вся Україна об’єдналася заради європейського майбутнього Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко привітав рішення Європейської ради. На його думку, вся країна об’єдналась заради європейського майбутнього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенко у Facebook.

"Рішення Європейської ради щодо статусу країни-кандидата на членство в Європейському Союзі назавжди увійде у літопис української історії. Сьогодні в Україні не знайдеться жодного, хто б не працював для досягнення цієї мети. Країна обʼєдналася - і влада, і опозиція - заради протистояння ворогу, і заради європейського майбутнього", - написав Порошенко.

На його думку, саме українські воїни зробили найбільший внесок в сьогоднішній успіх. "Попереду у нас всіх дуже багато роботи. Головне - перемогти, зберегти нашу національну єдність та разом побудувати нову європейську заможну демократичну Україну. Разом до Європи! Слава Україні", - додав Порошенко.

Нагадаємо, перший день саміту ЄС у Брюсселі завершився одноголосним рішенням дати статус кандидата Україні і Молдові. Що стосується Грузії, то їй належить виконати ще кілька умов.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Петро Порошенко Рада Європи
NEWS
Карта бойових дій на сьогодні: яка ситуація на фронті зараз
Карта бойових дій на сьогодні: яка ситуація на фронті зараз
DAILY
Перший крок. Як Україна виборола статус кандидата в ЄС і що буде далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Перший крок. Як Україна виборола статус кандидата в ЄС і що буде далі