Порошенко про рішення Євроради: вся Україна об’єдналася заради європейського майбутнього
П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко привітав рішення Європейської ради. На його думку, вся країна об’єдналась заради європейського майбутнього.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенко у Facebook.
"Рішення Європейської ради щодо статусу країни-кандидата на членство в Європейському Союзі назавжди увійде у літопис української історії. Сьогодні в Україні не знайдеться жодного, хто б не працював для досягнення цієї мети. Країна обʼєдналася - і влада, і опозиція - заради протистояння ворогу, і заради європейського майбутнього", - написав Порошенко.
На його думку, саме українські воїни зробили найбільший внесок в сьогоднішній успіх. "Попереду у нас всіх дуже багато роботи. Головне - перемогти, зберегти нашу національну єдність та разом побудувати нову європейську заможну демократичну Україну. Разом до Європи! Слава Україні", - додав Порошенко.
Нагадаємо, перший день саміту ЄС у Брюсселі завершився одноголосним рішенням дати статус кандидата Україні і Молдові. Що стосується Грузії, то їй належить виконати ще кілька умов.
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