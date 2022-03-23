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Порошенко: надо разрешить нардепам совмещать мандат со службой в ВСУ

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Среда 23 марта 2022 19:59
Порошенко: надо разрешить нардепам совмещать мандат со службой в ВСУ Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что инициирует изменения в закон "О статусе народного депутата", который позволит совмещать мандат нардепа со службой в ВСУ, добровольческих подразделениях или территориальной обороне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко во время брифинга.

"Мы принимаем активное участие в организации территориальной обороны Киева, в помощи ВСУ, и эта помощь идет и через бронежилеты, и через шлемы, и через передачу автомобилей, бронированной техники, стрелкового оружия - всего, что мы можем закупить. Наша команда сегодня несет боевое дежурство, каждый в составе своей роты, на своих участках ответственности, где делаем свой вклад в оборону Киева", - сообщил Порошенко.

Он также отметил, что законодательно право народных депутатов участвовать в подразделениях ВСУ или теробороне не закреплено.

"Мы предлагаем внести изменения в закон "О статусе народного депутата" и убрать определенные неувязки о несовместимости. Разрешить добровольно каждому народному депутату стать в ряды Вооруженных сил, территориальной обороны или добровольческих подразделений территориальных общин, обеспечить выполнение своего долга и убрать любые препятствия. Это позиция добровольная, но эта возможность депутатам должна быть предоставлена", - отмечает Порошенко.

"На согласительном совете, мне кажется, что эта позиция была поддержана. Очень надеюсь, что мы не будем затягивать", - отмечает Порошенко.

Порошенко также отметил, что должна быть ответственность для тех чиновников, которые пытаются отсидеться на время войны подальше от столицы.

"Это касается, в том числе и тех народных депутатов, которые не приняли решение добровольно взять участие в военных подразделениях, но в них есть основная работа. Парламент должен работать в режиме 24/7. И народные депутаты постоянно должны быть не в западных регионах Украины, приезжая поездами сюда по 150 или 110 депутатов, а они должны быть в Киеве. В любое время Верховная рада должна быстро, в течение часа собраться, принять решение для обеспечения деятельности ставки Верховного главнокомандующего, правительства Украины", - подчеркивает Порошенко.

"Поэтому мы предлагаем, чтобы те народные депутаты, которые не желают находиться в Киеве, а это дезертирство - то если в течение 5 дней без уважительных причин ты отсутствовал в Киеве, чтобы была возможность инициировать сложения мандата. Думаю, что это правило должно быть распространено и для членов правительства, и для членов Национального банка, и для руководства государственных корпораций, наблюдательных советов. Я очень надеюсь, что эта позиция может быть поддержана", - отмечает Порошенко.

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