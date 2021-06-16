У Порошенко рассказали, как должна происходить деолигархизация

По его словам, в законопроект оппозиции заложен принцип борьбы не с олигархами, а с коррупцией, которую олигархи множат через принадлежащие им монополии и СМИ.

"Решение о предоставлении статуса олигарха принимается НАПК и только по результатам ряда проверок и экспертиз. Благодаря этому олигархами признаются не те, кого президент просто не любит, а те, в отношении кого есть юридические основания", - пояснил Николай Княжицкий.

Также заложена норма, когда НАПК работает в связке с Антимонопольным комитетом.

"НАПК ведет соответствующие реестры деклараций и проверяет образ жизни чиновников. НАПК проводит все необходимые проверки и привлекает чиновников к ответственности. То есть оно уже сегодня готово выполнять этот закон", - добавил нардеп.

Княжицкий отметил, что законопроект власти выписан так, что в Украине реальные олигархи под этот статус могут не попасть.

"Например, если лицо владеет телеканалом, оно не может признаваться олигархом, но если у него есть, к примеру, блог или какой-либо канал в телеграмме, тогда да, государство будет готово признать его олигархом", - считает Княжицкий.

По его словам, отличаются законопроекты власти и позиции и по последствиям для олигархов.

"Президентский законопроект определяет лишь одно следствие для олигархов - они не могут участвовать в большой приватизации. Альтернативный - определяет целый ряд обязательств, в том числе в усиленном мониторинге за принадлежащими олигарху предприятиями, чтобы они не превратились в монополии, каждая сделка покупки активов подпадает под контроль АМК независимо от суммы сделки. И главное - все чиновники, которые раньше работали на олигархов, а значит имеют с ними связи, подпадают под дополнительный мониторинг со стороны НАПК", - пояснил он.

Депутат также подчеркнул, что президентский законопроект позволяет олигархам финансировать кандидатов на выборах без каких-либо ограничений. В то время предложенный депутатами текст существенно ограничивает олигархов в возможности финансирования выборов, и соответственно, кандидаты, которые финансируются вопреки таких ограничений будут иметь проблемы с НАПК и избирательными комиссиями.

"Альтернативный проект устанавливает требования к сбалансированности информации, когда каждый информационный посыл должен сопровождаться обнародованием позиций всех сторон конфликта, когда запрещается умолчание существенных фактов, благодаря чему зрители получают манипулятивную информацию, не хуже, чем то что мы видим на ОРТ или Россия 24. При чем контроль за сбалансированностью осуществляется через авторитетные общественные организации, которые работают в сфере медиа, и которые уже сейчас регулярно публикуют регулярные отчеты о манипуляции в эфирах украинских СМИ", - подытожил Княжицкий.