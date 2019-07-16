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Порошенко рассказал, для чего летит в Страсбург

Новости » Политика    16.07.2019 - 17:15
Порошенко рассказал, для чего летит в Страсбург
Фото: Петр Порошенко (из открытых источников)

Порошенко планирует сформировать круг друзей Украины в новом Европарламенте

Команда "Европейской солидарности" во главе с Петром Порошенко 17 июля отправляется в Страсбург для проведения стратегических переговоров с европейскими партнерами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

В этот день состоится первое заседание вновь избранного Европейского парламента, где выберут высшее руководство Евросоюза.

"Украина должна четко защищать свои позиции на внешнеполитической арене и обеспечить полное сохранение международной коалиции в поддержку целостности и независимости нашего государства. Представители Украины должны уже в первый день работы Европарламента сформировать мощную группу союзников среди европейских депутатов и новых глав ЕС", – заявил лидер партии, пятый президент Украины Петр Порошенко, выступая перед общественностью города Броды.

"Мы должны держать санкции, должны обеспечить международную защиту, поэтому завтра я со своей командой – с Иванной Климпуш-Цинцадзе, с Ириной Геращенко летим в Страсбург. Там будет первое заседание вновь избранного Европейского парламента. Избрание руководства Евросоюза – председателя Еврокомиссии, президента Европейского совета, следующего представителя по внешней политике и президента Европейского парламента. Поэтому мы должны быть там и сформировать в новом парламенте группу друзей Украины, на которых мы можем опираться и рассчитывать", – добавил Порошенко.

Одной из ключевых тем встреч будет усиление давления на Россию с требованием немедленного исполнения решения Международного трибунала по морскому праву, чтобы украинские моряки поскорее вернулись домой.

Как отметили в пресс-службе, победа Украины в международном суде дает основания ожидать скорейшего освобождения украинских защитников без каких-либо условий со стороны Кремля.

"В четверг мы ожидаем решения нового Европарламента с требованием к России относительно освобождения наших ребят – моряков, которые были захвачены в плен во время акта агрессии в Керченском проливе со стороны Российской Федерации. Сегодня, когда мы имеем приказ Международного трибунала в Гамбурге, который обязал Россию немедленно освободить наших моряков – я с оптимизмом смотрю в будущее. Наши ребята на 90% очень быстро должны оказаться дома. Это результат нашей борьбы", – подчеркнул Порошенко.

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