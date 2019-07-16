Порошенко розповів, для чого летить у Страсбург

Фото: Петро Порошенко (з відкритих джерел)

Порошенко планує сформувати коло друзів Украіни в новому Європарламенті

Команда "Європейської солідарності" на чолі з Петром Порошенком 17 липня вирушає до Страсбургу для проведення стратегічних переговорів із європейськими партнерами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

У цей день відбудеться перше засідання новообраного Європейського парламенту, де оберуть вище керівництво Євросоюзу.

"Україна повинна чітко захищати власні позиції на зовнішньополітичній арені і забезпечити повне збереження міжнародної коаліції на підтримку цілісності і незалежності нашої держави. Представники України мусять вже в перший день роботи Європарламенту сформувати потужну групу союзників серед європейських депутатів та нових очільників ЄС", – заявив лідер партії, п’ятий президент України Петро Порошенко, виступаючи перед громадою міста Броди.

"Ми маємо тримати санкції, маємо забезпечити міжнародний захист, тому завтра я зі своєю командою – з Іванною Климпуш-Цинцадзе, з Іриною Геращенко летимо до Страсбургу. Там буде перше засідання новообраного Європейського парламенту. Обрання керівництва Євросоюзу – голови Єврокомісії, президента Європейської ради, наступного представника по зовнішній політиці і президента Європейського парламенту. Тому ми маємо бути там і сформувати в новому парламенті групу друзів України, на яких ми можемо спиратися і розраховувати", – додав Порошенко.

Однією з ключових тем зустрічей буде посилення тиску на Росію з вимогою негайного виконання рішення Міжнародного трибуналу з морського права, аби українські моряки якнайшвидше повернулись додому.

Як зазначили у прес-службі, юеззаперечна перемога України у міжнародному суді дає підстави очікувати швидкого звільнення українських захисників без будь-яких умов з боку Кремля.

"В четвер ми очікуємо рішення нового Європарламенту з вимогою до Росії щодо звільнення наших хлопців – моряків, які були захоплені в полон під час акту агресії в Керченській протоці з боку Російської Федерації. Сьогодні, коли ми маємо наказ Міжнародного трибуналу в Гамбурзі, який зобов’язав Росію негайно звільнити наших моряків – я з оптимізмом дивлюся в майбутнє. Наші хлопці на 90% дуже швидко мають опинитися вдома. Це результат нашої боротьби", – наголосив Порошенко.