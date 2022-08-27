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Порошенко рассказал о крупных проектах для ВСУ

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Суббота 27 августа 2022 16:17
Порошенко рассказал о крупных проектах для ВСУ Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Александр Мороз

Пятый президент Петр Порошенко рассказал об объемах помощи ВСУ, которую он оказывает совместно с волонтерами. По его словам, над проектами непосредственно работает большая команда, а размеры поставок уже соизмеримы с некоторыми странами-членами НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в интервью "5 канала".

"Только что вернулся с передачи артиллерийских грузовиков нашим десантникам 25-й бригады, которая отправляется на фронт. Они будут укомплектованы пушками натовскими. Они будут определены для перевозки боеприпасов. Будут кунги, будут тенты для перевозки личного состава", - рассказал Порошенко.

Он также сообщил, что БПЛА могут работать на большом расстоянии и на высоте почти 5 километров.

"Мы не только поставляем это в войска. А мы планируем организовать школу операторов, школу пилотов, и подчинены они должны быть оперативному командованию. И решать стратегические задачи", - добавляет Порошенко.

По его словам, мало кто понимает масштабы, объемы помощи. Но ничего важнее нет.

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