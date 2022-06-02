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Порошенко рассказал об итогах конгресса ЕНП, посвященного ситуации в Украине

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Четверг 02 июня 2022 14:21
Порошенко рассказал об итогах конгресса ЕНП, посвященного ситуации в Украине Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Конгресс крупнейшей в Европе партии - Европейской народной партии (ЕНП) - был посвящен исключительно Украине. В центре внимания - усиление санкций против России, поставки Украине тяжелого вооружения и предоставление статуса кандидата в члены ЕС на ближайшем саммите.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пятого президента Петра Порошенко по итогам конгресса в Роттердаме.

"Первым пунктом для нас является призыв крупнейшей европейской партии немедленно предоставить Украине на ближайшем саммите Европейского Союза статус кандидата. И мы этого добились. Сейчас будет зависеть от того, как другие партийные группы будут работать, как другие страны будут работать. Мы должны сделать токсичным отказ Украины от статуса", - отмечает Порошенко.

В своем выступлении на конгрессе Порошенко также призвал предоставить Украине больше оружия и усилить санкции против России.

"Если вы меня спросите, доволен ли я полностью санкциями, мой ответ будет: нет, потому что максимум пока не достигнут. Если вы меня спросите, есть ли это наша победа - да. И я могу сказать, что то, что заявили президент Еврокомиссии, президент Европарламента - просто заставили те страны, которые имели специальные отношения с Россией, поставить выбор: ты или с Европой, или с Россией, по-другому не будет. Война - черно-белая позиция. Ты либо с черным, либо с белым", - подчеркнул политик.

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