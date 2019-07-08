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Порошенко раскрыл основу прогресса в европейской интеграции

Новости » Политика    08.07.2019 - 14:52
Порошенко раскрыл основу прогресса в европейской интеграции
Фото: Порошенко и Туск (eurosolidarity.org)

Порошенко встретился с Туском

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко раскрыл основу прогресса в европейской интеграции. Об этом Порошенко заявил журналистам после встречи с президентом Европейского совета Дональдом Туском, передает РБК-Украина.

"Сейчас для нас чрезвычайно важно, чтобы наработки, которые были сделаны за последние 5 лет, обязательно были продлены. Четыре союза, которые были предложены мной в прошлом году – это энергетический союз, цифровой, шенгенский, таможенный. Это секторальные союзы, которые являются основой нашего дальнейшего прогресса в европейской интеграции", – отметил Порошенко.

Усиление сотрудничества должно состояться и в направлении воплощения ключевых реформ, которые совершала команда "Европейской солидарности" за последние пять лет, подчеркнул Порошенко.

По мнению Порошенко, помимо продолжения интеграции на саммите Украина-ЕС необходимо согласовать позиции об усилении азовского пакета санкций после игнорирования Россией решения Международного трибунала по морскому праву, который признал агрессией и преступлением атаку на украинские корабли в Керченском проливе. Украинские моряки должны вернуться в Украину как герои, а не на условиях Кремля, добавил он.

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Новости Украины Порошенко ПетрЕвропейская солидарностьДональд Туск
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