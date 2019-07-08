ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Порошенко розкрив основу прогресу в європейській інтеграції

Новини » Політика    08.07.2019 - 14:52
Порошенко розкрив основу прогресу в європейській інтеграції
Фото: Порошенко і Туск (eurosolidarity.org)

Порошенко зустрівся з Туском

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко розкрив основу прогресу в європейській інтеграції. Про це Порошенко заявив журналістам після зустрічі з президентом Європейської ради Дональдом Туском, передає РБК-Україна.

"Зараз для нас є надзвичайно важливо, щоб напрацювання, які були зроблені за останні 5 років, обов’язково були продовжені. Чотири союзи, які були запропоновані мною минулого року – це союз енергетичний, цифровий, шенгенський, митний. Це секторальні союзи, які є основою нашого подальшого прогресу в європейській інтеграції", – зазначив Порошенко.

Посилення співпраці повинне відбутись і у напрямку втілення ключових реформ, які здійснювала команда "Європейської солідарності" за останні п’ять років, наголосив Порошенко. 

На думку Порошенка, крім продовження інтеграції на саміті Україна-ЄС необхідно узгодити позиції про посилення азовського пакету санкцій після ігнорування Росією рішення Міжнародного трибуналу з морського права, який визнав агресією і злочином атаку на українські кораблі в Керченській протоці. Українські моряки мають повернутись в Україну як герої, а не на умовах Кремля, додав він.

Трагедія на сході України продовжується, - Туск Порошенко: саміт Україна-ЄС у Києві не повинен стати "змарнованим часом"
Новини України Порошенко ПетроЄвропейська солідарністьДональд Туск
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся