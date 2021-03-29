У Порошенко раскритиковали власть за допуск представителя партии Шария на довыборы в 50 округе

Власть препятствовала кандидату от "Европейской солидарности", детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко вести предвыборную кампанию на довыборах Верховную раду в одномандатном избирательном округе №50 . Зато допустила довыборы кандидатов, которые проводили откровенно антиукраинскую политику.

Об этом заявила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко во время брифинга по итогам довыборов на 50-м округе в Донецкой области.

"Власть продолжает свою войну с оппозицией, волонтерами, ветеранами и Юлией Кузьменко. Нашу кандидатку просто не выпустили на округ, чтобы она сама за себя вела агитацию. И поэтому это были выборы без кандидата, очень сложные для нашей политической силы", - заявила Геращенко.

По ее словам, победителями выборов стали люди, которые имели непосредственное отношение к организации так называемых "референдумов".

"СБУ и другие компетентные органы не замечают сейчас этих рисков, так же как и информацию о возможном втором российском паспорте у одного из кандидатов. СБУ одной рукой заводит дела на Шария, а второй рукой не замечает того, что представители этой партии продолжают баллотироваться на выборах", - добавила Геращенко.

Несмотря на это, команда "ЕС" получила достойный результат, считает она.

"Мария Ионова, которая возглавляет штаб, другие депутаты взяли на себя эту ответственность. Это непосредственный диалог с избирателями. Юлия имела возможность только виртуально общаться, но присутствовала в округе гораздо больше, чем другие кандидаты", - отметила Геращенко.

В то же время она отметила, если бы демократические силы были способны к объединению, результат был бы другой.

"В результате распыления голосов кто-то получил менее 1%, кто-то чуть более 1%, а мы могли бы вместе собрать этих 10%, чтобы продемонстрировать огромный потенциал Донбасса на подобные объединения", - подчеркнула Геращенко.

Геращенко также добавила, что "Европейская солидарность" как общегосударственная оппозиционная сила будет продолжать активную деятельность в восточных регионах Украины во вневыборный период.

"Эти выборы показали готовность к мобилизации проукраинского электората. Хочу сказать спасибо всей нашей команде, которая в отсутствие кандидата так агитировала за то, что Украина начинается с Донбасса", - резюмирует Геращенко.