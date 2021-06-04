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Порошенко раскритиковал власть за импорт электроэнергии и угля из России в 2020-2021

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Киев, Пятница 04 июня 2021 16:50
Порошенко раскритиковал власть за импорт электроэнергии и угля из России в 2020-2021 Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Украина

В условиях энергетического кризиса 2014-2015 годов и оккупации части Донбасса Украина была вынуждена покупать уголь в России. Объяснений для импорта из России сейчас нет.

Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Мы сегодня очень легко можем объяснить в условиях энергетического кризиса 2014-2015 годов, почему в условиях оккупации Донбасса, где находилось 90% украинского угля, украинского антрацита, мы вынуждены были покупать уголь в России. Завозить из государственных шахт. Наше правительство и наше Минтопэнерго завозили уголь для обеспечения функционирования половины Украины в условиях абсолютно пустых угольных складов. И мы можем объяснить, почему тогда мы вынуждены были покупать электрическую энергию", - заявил Порошенко.

Он также отмечает, что нет объяснений для покупки электроэнергии и угля с оккупированных территорий и из России, когда в Украине перестроили электростанции и перевели их на уголь, который добывается в Украине.

Напомним, Украина начала импорт электрической энергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. С начала года импортировано более 600 млн кВт часов на 1 млрд грн.

15 апреля Верховная рада одобрила законопроект о запрете импорт тока из России и Белоусе, предоставив НКРЕКП полномочия ограничивать доступ к межгосударственным сечениям. Президент Владимир Зеленский подписал закон 13 мая.

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