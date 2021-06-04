Порошенко розритикував владу за імпорт електроенергії та вугілля з Росії у 2020-2021

В умовах енергетичної кризи 2014-2015 років та окупації частини Донбасу Україна була змушена купувати вугілля в Росії. Пояснень для імпорту з Росії зараз немає.

"Ми сьогодні дуже легко можемо пояснити в умовах енергетичної кризи 2014-2015 років, чому в умовах окупації Донбасу, де знаходилося 90% українського вугілля, українського антрациту, ми вимушені були купувати вугілля в Росії. Завозити з державних шахт. Наш уряд і наше Мінпаливенерго завозили вугілля для забезпечення функціонування половини України в умовах абсолютно порожніх вугільних складів. І ми можемо пояснити, чому тоді ми вимушені були купляти електричну енергію", - заявив Порошенко.

Він також зазначає, що немає пояснень для покупки електроенергії і вугілля з окупованих територій і з Росії, коли в Україні перебудували електростанції і перевели їх на вугілля, що видобувається в Україні.